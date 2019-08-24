【羽毛球．世錦賽】鄧謝配不敵中國組合　中國男單創24年最差戰績

港隊混雙組合鄧俊文及謝影雪在世界羽毛球錦標賽8強，迎戰中國的王懿律及黃東萍，可惜最終直落兩局不敵對手，無緣獎牌。另外，中華台北的周天成﹑戴資穎及中國的諶龍，亦雙雙在8強止步。

港隊的「鄧謝配」在混雙8強硬撼中國的2號種子組合王懿律及黃東萍，港隊組合曾在去年的雅加達亞運4強淘汰對手，可惜今仗未能重溫好夢。

「鄧謝配」在首局初段被中國組合連取5分，及後在餘下時間未能追平，以19：21先輸一局。該對香港組合在次局加強攻勢，力圖收復失地，雙方亦互有領先，可惜再以一局18：21落敗，無緣晉級4強，未能連續兩年在世錦賽奪得獎牌。

香港混雙組合鄧俊文及謝影雪不敵中國組合，未能晉身4強。（視覺中國）

羽毛球世錦賽8強的焦點賽果（按圖放大）

+ 4 + 3 + 2

兩名中華台北單打名將，周天成及戴資穎亦未能贏得一面獎牌，在8強止步。「小戴」在半準決賽面對印度的仙杜，戴資穎輕鬆先取首局，及後兩局與仙杜爭持激烈，惜以21：23及19：21被反勝落敗。25歲的戴資穎仍然未能打破在世錦賽的魔咒，第5次在世錦賽8強止步，並未能取得首面獎牌。

男單的周天成在上圈戰足3局擊敗新加坡球手晉級，在8強鬥泰國的王高倫（Kantaphon Wangcharoen），周天成在往績上未嘗一敗，該名中華台北球手在次局追成平手，但在決勝局無以為繼，以14：21再輸一局，連續兩年8強出局。

戴資穎遭印度的仙杜逆轉，第5次在世錦賽8強止步。（路透社）

另外，中國的女雙組合杜玥及李茵暉在8強鬥日本的松友美佐紀及高橋禮華，雙方力戰126分鐘才分出勝負，創下世錦賽最多時間紀錄，而中國組合以23：25﹑21：18及25：23險勝晉級。男單的諶龍以20：22及10：21不敵丹麥臣的安頓臣（Anders Antonsen），亦是24年來中國隊在男單的最差戰績。

中國女雙組合杜玥及李茵暉與日本組合力戰126分鐘，結果苦戰下勝出晉級，並創下世錦賽的紀錄。（視覺中國）