【英超】林柏特領軍「開齋」響勝鼓　阿巴謙梅開二度成功臣

車路士作客「升班馬」諾域治，力爭打開今季聯賽勝利之門，兩名小將譚美阿巴謙及美臣蒙特分別建功，「車仔」以3：2險勝，主帥林柏特取得領軍以來的首場聯賽勝仗。

林柏特上任車路士主帥後，英超開季兩場未勝，今仗造訪「升班馬」諾域治，簡迪及柏度因傷未列入大軍名單，球隊今仗僅得6名後備，林柏特派出譚美阿巴謙、美臣蒙特及普列錫組成年輕的鋒線進襲諾域治後防。

林柏特力求在今場打開聯賽的勝利之門。（路透社）

兩軍大打進攻足球，早段就打開紀錄，譚美阿巴謙接應艾斯派古達傳中撞射入網，開賽3分鐘便領先。但主隊諾域治極速扳平，貝安迪亞引球推進，短傳予普基再助攻給門前的簡威爾（Todd Cantwell），3分鐘後追和1：1。

車路士及後再度領先，普列錫傳給小將美臣蒙特（Mason Mount），後者變方向後右腳抽射破網，在17分鐘攻入今季第2個聯賽入球。可惜，車路士後防給予主隊不少空間，諾域治在30分鐘再度扳成平手，近況大勇的芬蘭前鋒普基（Teemu Pukki）接應貝安迪亞的直線，窄角度射破阿列沙巴拿加的十指關，兩軍半場打成2：2。

諾域治對車路士上半場精彩戰況（按圖放大）

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易邊後，車路士圍繞諾域治的後場不斷施壓，可惜未能再破主隊大門。車路士的高華錫在中場一記直線傳給阿巴謙，該名英格蘭年輕前鋒避過兩名諾域治後防起腳破網，在68分鐘梅開二度，射成3：2。諾域治的賓葛菲特（Ben Godfrey）接應角球頭槌攻門，可惜中楣彈出，未能扳平。最終車路士以3：2力克主隊，林柏特終獲今季英超首勝，全取3分。

譚美阿巴謙今仗梅開二度，成為今仗球隊贏波功臣。（路透社）

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