【英超】曼城兩中場大腦齊發威　大衛施華第400場獻美妙助攻

英超衛冕冠軍曼城作客以3：1擊敗般尼茅夫，以7分升上聯賽榜次席。曼城3個入球的助攻全部來自迪布尼及大衛施華兩名中場大腦，其中迪布尼交出個人在英超的第50個助攻，大衛施華則第27次助攻予阿古路，表現再度獲主帥哥迪奧拿盛讚。

奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）與大衛施華（David Silva）在今仗一同正選披甲，作客鬥般尼茅夫，二人今仗分別交出66次及59次成功傳送，傳球成功率高達8成及9成。兩名曼城的中場大腦合共炮製3個入球，造就史達寧及阿古路建功，助球隊以3：1擊敗對手，全取3分。

大衛施華與迪布尼兩名中場大腦，今仗為球隊鋪橋搭路。（路透社）

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迪布尼禁區內欲起腳射門「撻Q」，卻傳給在更多位置的阿古路，輕鬆地波破網先開紀錄，而迪布尼交出他在英超的第50個助攻，他僅在123場聯賽後便錄得這個紀錄，打破原有紀錄保持者奧斯爾的141場紀錄。

英超史上最快交出50個助攻的球員（按圖放大）

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阿古路接應施華及迪布尼的傳送，梅開二度。（路透社）

第400場為曼城上陣的大衛施華，今仗帶起隊長臂章領軍，餘下兩個入球同樣來自他的助攻，盡顯功架。大衛施華在上半場末段，妙傳撕破般尼茅夫的後防線，入楔的史達寧快腳射入，擴大領先紀錄。曼城在下半場成功逼搶，大衛施華引球殺入禁區，特意讓予阿古路後上得手，奠定3：1的勝果。

大衛施華與阿古路在曼城合作多年，二人默契不言而喻，而根據足球網站《Opta》數據，二人合作在英超攻入27個入球，僅次於亨利與皮利斯（29球）及林柏特與杜奧巴（36球）。

大衛施華今仗穿針引線，並交出兩個助攻。（路透社）

曼城主帥哥迪奧拿在賽後盛讚大衛施華的表現，更指他是合作過的最佳球員之一，「大衛施華在今仗的表現難以置信，他是我合作過的最佳球員之一，他在狹小的空間中，亦有能力製造有威脅的攻勢。」