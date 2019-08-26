【羽毛球．世錦賽】桃田賢斗輕鬆衛冕　仙杜擺脫二奶命首度封后

在瑞士巴素爾舉行的世界羽毛球錦標賽完美落幕，給果由日本「一哥」桃田賢斗及印度的仙杜分別封王稱后，而兩場決賽亦毫無懸念，以大比數擊敗對手奪冠。

「一哥」來自日本﹑力爭衛冕的桃田賢斗，在男單決賽與丹麥的安頓臣（Anders Antonsen）爭冠，今場決賽並未如想像般緊湊，桃田在首局連取9分，並以21：9先拔頭籌。安頓臣在次局並未有起色，更以大比數3：21落敗，桃田輕鬆奪冠，成功衛冕，成為繼楊陽﹑林丹及諶龍後，第4名衛冕世錦賽錦標的球手。

桃田賢斗除了大勝一仗外，他在今仗更多次打出靚波，使安頓臣束手無策，桃田在最後一分飛身撲救安頓臣的扣殺得手，結果僅38分鐘捧走錦標。

桃田賢斗狀態大勇，落點十分刁鑽，使安頓臣打得相當吃力。（路透社）

巴素爾世錦賽各項錦標得主（按圖放大）

日本傳媒在桃田賢斗成功衛冕後，紛紛恭賀他世錦賽兩連霸，更指他向着林丹及李宗偉等偉大球手的方向進發。桃田賽後表示，從未想過贏得如此順利，「我從未預計今仗如此順利，我亦十分感激在場球迷的支持。我在訓練營開始進行十分刻苦的訓練，但對我在今次賽事的穩定發揮十分有幫助。與其以來年的東京奧運為目標，我更希望每一仗亦發揮自己百分百的水平。」

桃田賢斗成為史上第4位球手衛冕世錦賽冠軍。（路透社）

在女單8強淘汰戴資穎的印度球手仙杜，愈戰愈勇，在決賽硬撼日本的奧原希望爭奪錦標。該名24歲的印度球手連續兩年打入世錦賽決賽，可惜悉數與錦標無緣，她未有再讓錦標溜走，在決賽展示出壓倒勝的表現，以直落兩局21：7輕取奧原希望，首奪世錦賽冠軍外，亦是首位印度羽毛球世界冠軍。

仙杜連續3年打入女單決賽，終一嘗冠軍滋味。（路透社）

印度總理莫迪在Twitter發文祝賀仙杜，指她使所有印度人民也感到自豪，「祝賀仙杜贏得世錦賽錦標，她對羽毛球的執著及熱誠，啟發不少新一代的球員，亦使整個印度感到相當自豪。」