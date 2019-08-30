【歐霸】分組賽抽籤出爐！曼聯遠征哈薩克　波圖飛燕諾狹路相逢

歐洲足協今日為歐霸盃48強分組賽抽籤，曼聯籤運不俗，避開了燕豪芬、些路迪及基達菲等實力分子，但要遠征哈薩克阿斯坦拿及塞爾維亞柏迪遜。 阿仙奴在F組則與德甲實力分子法蘭克福同組；至於武磊所屬的愛斯賓奴，則要遠征俄羅斯面對莫斯科中央陸軍。時隔多年重返歐洲賽的狼隊則在K組，對手有比錫達斯、布拉加及施洛雲。

在昨晚的歐聯分組賽抽籤後，歐洲足協到今日（30日）舉行歐霸盃48強分組賽抽籤，狼隊成功在附加賽出線，令英超擁有曼聯及阿仙奴3支代表。曼聯及阿仙奴同屬第一組別種子隊。有蘇斯克查「坐正」後首次率隊開季的曼聯被抽入L組，同組對手實力不算太強，分別有阿斯坦拿、柏迪遜、阿爾克馬爾，但紅魔鬼要勞師遠征作客。

曾效力阿仙奴的名將艾殊利高爾，將該隊抽入F組。(視覺中國)

曼聯曾在2017年捧走歐霸盃。（Getty Images）

另一支英超勁旅阿仙奴則在F組，同組對手有德國的法蘭克福、比利時的標準列治以及葡萄牙的甘馬雷斯，相信兵工廠與一眾球隊有一番惡鬥。「歐霸盃之王」西維爾則在A組，同組球隊有塞浦路斯的尼科西亞、阿塞拜疆的卡拉巴克以及盧森堡球隊杜迪蘭治。

G組的分組形勢較緊湊，葡超的波圖及荷甲的飛燕諾兩支較強的球隊相遇，同組尚有謝拉特領軍的蘇超球隊格拉斯哥流浪，加上瑞士年青人，相信會有一番龍爭虎鬥。另外，武磊效力的愛斯賓奴在外圍賽過關後，被抽入H組，同組有莫斯科中央陸軍、盧多格德斯及費倫斯華路士。

狼隊在外圍賽殺退意甲拖連奴躋身今屆歐霸盃48強分組賽。(Getty Images)

今屆歐霸盃分組賽抽籤結果

A組：西維爾、尼科西亞、卡拉巴克、杜迪蘭治 B組：基輔戴拿模、哥本哈根、馬模、盧加諾 C組：巴素利、卡斯洛達、基達菲、特拉布宗 D組：士砵亭、燕豪芬、洛辛堡、寧斯 E組：拉素、些路迪、雷恩、克盧日 F組：阿仙奴、法蘭克福、標準列治、甘馬雷斯 G組：波圖、年青人、飛燕諾、格拉斯哥流浪 H組：莫斯科中央陸軍、盧多格德斯、愛斯賓奴、費倫斯華路士 I組：禾夫斯堡、真特、聖伊天、亞歷山德里亞 J組：羅馬、慕遜加柏、巴沙克舒希、禾夫斯貝治 K組：比錫達斯、布拉加、狼隊、施洛雲 L組：曼聯、阿斯坦拿、柏迪遜、阿爾克馬爾