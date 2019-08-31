【港超聯】愉園首戰大敗卻不失禮　鮑家耀點名讚年輕球員：有驚喜

愉園以上季港甲冠軍身份升上港超聯，昨日（30日）在今季第一戰就要作客勁旅傑志，縱吞下5蛋，但表現絕不失禮。究竟有什麼因素，令主教練鮑家耀認為球隊發揮「超水準」？

愉園升班後以護級及青訓為目標，擴軍未算非常積極擴軍，球員平均年齡僅24歲，是港超最年輕球隊，正選名單上的張俊軒、翁煦濤及袁世傑皆為1999及2000年出生球員，後備入替的黎培基及朱偉鈞亦是U20級別，但配搭一班較具經驗的球員如林毅東、陳立明等，加上外援馬希卡歷、加維蘭都具質素，昨晚鬥傑志亦曾威脅對手大門，以港超第一戰而言，表現不算失禮。

愉園面對傑志雖失5球，但主帥鮑家耀認可球隊表現。（梁鵬威攝）

48歲的鮑家耀以愉園主教練身份重返頂級聯賽，對昨仗球隊表現感滿意：「賽果是大比數，但表現上收貨，比起季前的熱身賽，今天表現超水準」，鮑Sir點名稱讚陣中兩名小將，包括幾乎考起王振鵬的袁世傑，「翁煦濤、袁世傑給予我驚喜」，講及上半場中段已調出的張俊軒，他坦言有改善空間：「張俊軒上半場在右路曝露了很大弱點，完全無法看管費蘭度，起碼製造了5至7次傳中球，幸好沒有入球，但也守不住首15分鐘，所以立刻進行調動。希望張俊軒感受到自己體能和力量上不足，希望下一場可以改善。」

鮑家耀希望對流浪可有好成績。（高詩琦攝）

首戰對強敵更有利 第二輪鬥流浪或成護級關鍵

第一戰就面對強敵，鮑家耀認為對球隊出戰港超更有利：「起碼令球員覺得，雖然面對強隊，但自己的表現仍可接受，對手入球能力很強，前線有3、4人（實力較強），連後備的進攻能力也很強，輸5球我覺得可以接受。」愉園半場已落後3球，當時鮑Sir又如何鼓勵球員應付下半場？「我告訴他們，就當0：0再踢吧，若然搶攻，比數可能更大，希望減少失球，令他們的信心不致受太大打擊。」國際賽期過後，愉園需到屯門鄧肇堅作客標準流浪，按投資及陣容估算，這仗或對愉園護級的目標頗為關鍵，「對手加入了安達和安基斯，但也不能擔心太多，相信會是一場五五波。」

港超聯頭3輪賽程（按圖放大）