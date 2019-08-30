【港超聯】動盪中開季口號遍地開花　傑志3新兵建功　5球挫愉園

2019/20香港超級聯賽今日（30日）正式在旺角大球場揭開序幕，由傑志惡鬥首次出戰港超聯的老牌球隊愉園，「藍鳥」終以5：0打響勝鼓，門票降價至90港元下，開鑼戰吸引逾2700人入場。 社會氣氛持續緊張，入場市民亦在球賽表態，無論賽前或比賽期間都有大批市民高叫口號，54分鐘亦有數十名觀眾進行「球救香港」默站行動。

賽前有球迷在網上發起「球救香港」默站行動，呼籲觀眾穿黑衣入場，並在下半場6分9秒（即比賽54分9秒）到看台18區聚集默站，同時以手掩右眼，就早前有人疑在示威中遭警方槍傷右眼抗議，除18區的觀眾外，其餘看台部份均有球迷以行動響應。除「球救香港」，賽前、比賽進行中及賽後亦有大批市民高叫「光復香港，時代革命」、「五大訴求，缺一不可」等口號。反觀以往警方一向會調配數名軍裝警員入場駐守，惟今日未見踪影。

球迷在下半場6分9秒（即比賽54分9秒）默站，同時以手掩右眼，就早前有人疑在示威中遭警方槍傷右眼抗議。（梁鵬威攝）

華杜斯離隊在即，到場與一眾傑志球迷告別。（梁鵬威攝）

愉園首戰港超 球迷名宿支持表現落力

曾6奪頂級聯賽冠軍的愉園，千禧之初曾3奪港甲（頂級聯賽）冠軍，及至2013/14「末代港甲」以乙組亞軍身份升班，惟季中捲入假波案遭足總停賽，此後跌落乙組、再降落丙組，但2016年愉園開始積極重組，上季在甲組聯賽以無敵姿態取得冠軍，今季首戰港超聯，獲得大批球迷，及本地足球名宿如陳發枝、劉榮業等入場支持。

儘管面對強敵踢得艱辛，但「快活谷」全軍表現落力，尤以馬希卡歷及加維蘭表現最突出，早段馬希卡歷、加維蘭及陳立明先後有機會起腳，儘管未能轉化成入球，已足夠引來花墟道看台球迷一片歡呼。

洛迪古斯上半場16分鐘起腳雖「撻Q」入網，射入今季港超第一個入球。（梁鵬威攝）

傑志主導局勢 前線新兵俱有進帳

隨比賽進行，傑志漸漸主導控球，亦順利打開紀錄，16分鐘，基爾頓中場交予後上的右閘賓紀文，皮球交穿對手球員「大細」，賓紀文第一時間傳中，伏兵禁區內的洛迪古斯伺機起腳雖「撻Q」，但角度夠盡皮球仍入網，成為今季港超第一個入球。23分鐘，基爾頓後場截球後與洛迪古斯多次「One Two」打入禁區再交予無人看管的盧卡斯，惟這位上季聯賽神射手撞射被屠俊翹接實，29分鐘他終取得入球，接應費蘭度傳送窄角度射入將比數擴至2：0。

盧卡斯接應費蘭度傳送窄角度射入將比數擴至2：0。（梁鵬威攝）

38分鐘，傑志再上演精彩的短傳配合，基爾頓中路突破交予左邊的費蘭度，費蘭度一腳交入禁區，盧卡斯後腳再彈高予入楔的基爾頓頭槌撞入，令傑志遙遙領先至3球。換邊後傑志僅花3分鐘就再擴展比數，摩域治禁區內侵犯盧卡斯，費蘭度操刀射入成4：0。傑志其後調出基爾頓，65分鐘再換入蘇沙，這名上季效力冠忠南區的翼鋒上陣僅6分鐘就頭槌頂入成5：0，令傑志中前線3名新兵皆有波入，最終傑志以5：0大勝一場，順利全取3分。