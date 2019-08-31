【港超聯】富力復仇成功開勝門　周煜辰「抽水」逃過一劫

港超聯首周其中一場焦點大戰，今日（31日）於大埔運動場上演，由去季聯賽冠、亞軍和富大埔與富力R&F對撼。 兩軍上季為爭標鬥得你死我活，最終大埔作客富力燕子崗時反勝奪冠；富力卻以高薪挖走大埔主將伊高沙托尼。這位上屆「香港足球先生」在969名大埔球迷面前未能踢出上季水準，但富力仍以4：1大勝對手。

大埔去季以地區球隊身份擊傑志、東方龍獅及富力3支班霸，歷史性捧走聯賽冠軍，當中翼鋒伊高沙托尼便在各賽事貢獻12球兼21次助攻，賽季後當選四料「香港足球先生」。

不過大埔在前主教練李志堅攜同舊部下主力四散，伊高沙托尼更高薪加盟爭標對手富力，他更豪言要再奪聯賽錦標。這位巴西球員在新東家的首場正式賽事，重返大埔運動場即正選倒戈舊主，惟賽前熱身時他仍受少數球迷拍掌及呼喊其名字歡迎，此子亦向球迷高舉雙手「讚好」致意。

和富大埔去季贏得港超聯冠軍，今季在球衣印上「金章」出戰。（袁志浩攝）

伊高沙托尼加盟富力後首戰即倒戈大埔，部分球迷向他報以噓聲。（袁志浩攝）

今場比賽繼續有球迷發起「默站行動」，逾10名觀眾於副看台聚集響應。（袁志浩攝）

伊高遭球迷報以噓聲 半場表現失色

跟上季尾煞科戰比較，大埔今仗正選陣容共有7個變動，僅得辛祖、勞高、杜度及楊賜麟留效並披甲上陣，配合麥保美、孫銘謙、金玟基等新兵。球隊雖改由馮凱文及郭嘉諾以雙主帥形式領軍，惟郭嘉諾正在內地攻讀教練課程而缺陣，今仗只得馮凱文於現場督師。富力則以伊高沙托尼夥拍利安高跟基奧雲尼攻堅，新非洲外援古拿與林柱機齊齊亮相，而羅港威則客串左閘。

主隊大埔開賽積極搶攻，金玟基1分鐘便獲得單刀機會，射門遭周煜辰擋出後由辛祖補射，被富力後衛解圍。大埔其後再憑角球攻門，伏兵遠柱的勞高跳頂僅僅出界。今日比賽再有球迷發起「球救香港」默站行動，逾10名穿黑衣人士聚集於副看台，在上半場6分9秒進行默站，同時以手掩右眼抗議；比賽期間亦有觀眾高呼「光復香港，時代革命」等口號。

大埔部分留隊主力今場踢得特別落力，杜度連番鏟截成功，勞高亦少有回防協守偷球。相反倒戈的伊高沙托尼受車潤秋及廖偉業箝制，加上被部分主場球迷報以噓聲，上半場表現失色。

利安高為富力先開紀錄，振臂高呼慶祝。（袁志浩攝）

比賽中段出現「有愛」畫面，大埔援將金玟基落地後泥土入眼，場邊的富力主教練楊正光遞上水樽協助清洗。（袁志浩攝）

周煜辰「抽水」逃過一劫 大埔防線崩盤致敗

戰至38分鐘，富力終於打破僵局，林志堅左路扭過車潤秋後後傳至利安高腳下，後者「掃把腳」燙射射破陸平中十指關，助富力領先一球。不過大埔在3分鐘後即博得12碼，並由辛祖操刀射入，於完半場前追成1：1。下半場中段出現小插曲，大埔射手辛祖越位後拍走皮球欲拖延時間，遭富力門將周煜辰拍打頭部，惟未算「重手」，球證吳超覺僅以口頭警告兩人。

富力在57分鐘再擴大比數，基奧雲尼接應隊友二傳後門前頂入；此子3分鐘後再乘林柱機罰球中楣後補中，卻被陸平中回身於白界線前撲出，未能再添紀錄。大埔及後反擊乏力，於77分鐘再被林志堅攻破大門，加上梁諾恆妙射建功，最終富力以4：1輕取大埔，全取3分。

周煜辰（左）向辛祖（右）「抽水」，惟最終球證僅作口頭警告。（袁志浩攝）

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