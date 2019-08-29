【港超聯．新季檢閱2】富力南區誓破錦標荒　盤點最強鋒線組合

富力R&F及冠忠南區近年獲贊助商投資，實力不斷提升，去季躋身爭標行列，惟最終在球季尾段失準，分別奪得聯賽亞軍與季軍。盃賽方面，兩隊未染指任何錦標，參加港超聯以來仍無法打破錦標荒。今夏兩軍積極增兵，再度衝擊聯賽冠軍寶座。

冠忠巴士由2014至15球季開始贊助南區，以至少2千萬港元贊助五個球季，「五年計劃」至今季來到最後一年，一直苦無收穫。冠軍，一直是南區球會以至球員的當務之急，雖領導層稱會以平常心看待，坦言贊助商不論成績亦會繼續投資，但南區搶先在6月已率先公布多位新球員加盟，陣容更可說是五年來最強。

上季最佳門將謝德謙繼續為南區把守最後一關。（資料圖片）

觀乎南區四線人腳，可說相當平均。大門由上屆「最佳門將」謝德謙把守，防線除列文與川瀨浩太兩位亞援，更有史必、積施利及比圖三名本地球員身份球員。就算中堅劉學銘離隊，實力亦未有減弱。中場方面由狄卡奧加上來投的「最佳中場」陳肇鈞，前者攔截及傳送俱佳，屬港超有級數外援中場之一；而後者以逼搶走位聞名，亦能後上入楔貢獻入球，令南區中線攻守能力皆有保證。

南區獲去屆冠軍成員陳肇鈞來投，增強中場線活力。（資料圖片）

最強鋒線 快速反擊能否再奏效？

前鋒則是南區最強的一環，南區將查維斯收歸旗下，這位澳洲射手去季離開香港飛馬前，20次披甲攻入14球，在前線擁有一定制空及護球能力，埋門把握也不俗。查維斯又曾跟高美斯合作，料兩人有機會以雙中鋒姿態亮相，或輪流上陣。至於陳廣豪可出任攻中或輔鋒位置，此子上季不時轟入世界波，而他跟夏志明及陳肇鈞，則包攬去屆土炮神射手首三位，加上擅於邊路突破的迪亞高，攻力令人期待。

南區今夏人腳變動（按圖放大）

+ 3 + 2

不過，南區上屆以穩守突擊為戰術，靠速度撕破敵軍防線，入球主要是死球或快攻，如面對球隊死守，破門顯得乏力，造成敗予凱景的經典賽事。今季人腳變強下，預計南區控球時間會更多，球隊能否再以同一招數致勝？相信主教練鄭兆聰要想想辦法。

南區新季備戰消息：

即睇港超聯列強數據分析（按圖放大）

港超聯列強數據分析。（01美術製圖）

+ 5 + 4 + 3

富力新球季再於中國廣州一所酒店舉行新聞發布會，不負富豪球會之名。（資料圖片）

富力自2016-17球季首戰港超聯以來，班費由2,000萬港元增長至5,000萬港元，大事擴軍之餘更以高薪向各支港超球隊挖角，惟去季雖曾有機會問鼎聯賽冠軍，最終卻再以「四大皆空」完成球季。今季富力羅致「足球先生」伊高沙托尼，以及兩位非洲國腳，豪言要奪取本地錦標大滿貫。

林柱機從傑志來投，加上謝家強及林志堅，富力共有三位未持有特區護照、卻擁有本地身份的球員。（資料圖片）

富力近年積極購入擁有本地身份的球員，望盡快將球隊「香港化」。今季足總外援「註7出4」的規定下，球隊引入多名華將如方栢倫、林樂勤及林衍廷等。不過，富力陣中依然各有3位入籍兵與俗稱「假鬼」的球員，可說在限制下將實力最大化。

伊高沙托尼是富力今夏最大收購，他又能否發揮在大埔時的表現跟效果？（資料圖片）

射手雲集 默契與戰術變得更重要

無可否認，富力主力球員的個人能力均相當出眾，前鋒伊高沙托尼、迪布利與利安高，加上基奧雲尼與袁振昇，每位都能獨當一面。富力預計會以前三位外援作進攻骨幹，惟足球是團隊合作的運動，一加一未必會等於二，球員之間的配合及默契，才是致勝的關鍵之道。

上季富力數次在領先下遭對手追平或反勝，包括3：3逼和冠忠南區，及主場1：2不敵和富大埔，可見球員需改善集中及專注力，並需預先制定領先下的戰術，免得球隊再因自亂陣腳而失分。富力副董事長黃盛華指球隊自去季後痛定思痛，加上季前又遠赴葡萄牙集訓，相信準備定必比上季多，然而7名援將最終僅得4位可以上場，且看主教練楊正光如何分配。

富力新加盟球員（按圖放大）

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富力新季備戰消息：

港超首三周賽程（按圖放大）