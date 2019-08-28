【港超聯．新季檢閱1】傑志防線現隱憂　艾華頓成東方翻身關鍵？

港超聯成立首四季以來，一直由傑志及東方龍獅包攬聯賽冠軍，惟上季這兩支傳統球隊顯得失色。「藍鳥」流失主力下青黃不接，僅以第四名完成；而東方雖在季初表現可人，卻在中段換帥後狀態大跌，再度過一個四大皆空的球季。兩支勁旅今季均重整旗鼓，聘請新帥上任，以再度高舉聯賽冠軍為目標。

傑志今季銳意改革，引入波斯尼亞主教練施利斯高域，這位外籍主帥無論球員或教練時代都履歷亮麗。他接受訪問時曾稱，隊內需要渴望取得成就的青年球員，可見這位新帥將起用更多小將，符合「藍鳥」近年的接班趨勢，逐步年輕化後防及進攻線。

傑志教練團大變革，由施利斯高域（右）擔任總教練，原主帥朱志光（左）則留任足球總監，後者同時兼任港足助理主教練。（資料圖片／盧翊銘攝）

「藍鳥」同時獲前越南國家隊體能教練裴鋕垣來投。越南是東南亞進步最神速的球隊之一，球員身形雖未佔優，卻能以速度及對抗性征服對手；裴鋕垣接手後，球員體能明顯進步，從亞協逼和朝鮮球隊4.25中已可見一斑。而傑志7月於韓國集訓的兩場友賽，分別面對釜山交通公社及韓職浦項製鐵，同樣可保持清白之身；雖赴越南時不敵當地U23，但相信球員在這方面較上季改善甚多。

傑志引入前越南國家隊體能教練、來自韓國的裴鋕垣，改善球隊體能問題。（資料圖片/盧翊銘攝）

傑志熱身賽友戰英超勁旅曼城實況（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

防線人腳緊絀 需正視球員老化問題

不過，後防將成為傑志新季隱憂，其大軍名單僅得6名後衛，即使李毅凱及羅梓駿已逐漸站穩球隊正選，但另一位回流加盟的霍斌仁狀態成疑，而丹尼、唐建文及艾里奧等亦年紀漸大，從傑志友賽曼城一役可見，35歲隊長黃洋更需客串出任中堅，明顯踢得吃力；雖隊中有賓紀文、陳晉一及安永佳等可客串翼衛，惟面對強敵相信仍難以應付。加上中場大將華杜斯於開季前突然離隊，中場中位置改由基爾頓出任，球員或需重新適應及調整，料成為今季奪冠阻力之一。

相反前線方面，「藍鳥」新季羅致兩位具港超經驗的外援，當中洛迪古斯前場停球能力不俗，在迎戰曼城時便分球予翼鋒蘇沙創造入球。這位西班牙前鋒去季跟盧卡斯並列神射手首位，兩人合作或可擦出火花；加上鞠盈智及費蘭度等傳送及突破，相信傑志仍能維持進攻火力。

黃洋新季或需間中客演中堅，惟對這位35歲「大哥」或許會是一大挑戰。（資料圖片/李澤彤攝）

傑志新季備戰消息：

港超聯首三周賽程（按圖放大）

2019/20球季港超聯第1周賽程。（01美術製圖）

東方龍獅簽入15名新兵，佔全隊人數多於一半。（資料圖片/洪嘉徽攝）

東方龍獅新季迎來巨變，前球隊總監梁守志卸任，並獲去季「最佳教練」李志堅攜同多位大埔舊部來投。東方大軍共有29人，新球員佔全隊逾半，其土炮人數達21位，是港超之冠。無論是中堅位置的艾華度、劉學銘、基頓、馮慶燁，或是中場中的迪高、梁振邦、胡晉銘、梁冠聰、利馬、茹子楠及林嘉緯，均多位出現球員位置重疊的情況。

誇張一點來說，即使是分為兩隊踢港超，或都可取得不錯成績。東方今季只有本地戰線，人腳足夠應付有餘，但球隊需處理新舊球員融合問題，且看教練團如何取捨，平衡球員心理及狀態。

上季最佳教練李志堅與助手李恆匯一起接掌東方龍獅，球員適應及融合問題成為最大考驗。（資料圖片/洪嘉徽攝）

東方龍獅新加盟球員（按圖放大）

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艾華頓狀態成關鍵？

另外，翻查李志堅過去兩度奪得「最佳教練」頭銜，分別是去季的和富大埔，及2014/15球季的YFC澳滌。依重翼鋒球員盤扭突破似乎是他的「勝利方程式」。在澳滌期間他以費蘭度與日援福田健二合組鋒線，前者當季交出6入球5助攻，協助澳滌奪得季後附加賽資格；而伊高沙托尼上季在大埔舉足輕重，多次在關鍵時刻憑一己之力入球，為球隊奪冠之餘更當選香港足球先生。

觀乎東方陣中，擁有推進能力的艾華頓似乎是肩負此重任的最合適人選，這位巴西外援去季獨自衝鋒陷陣，表現令人失望。雖然李志堅說過，不會複製在大埔時的「冠軍方程式」，但筆者相信艾華頓依舊會是來季東方的核心球員。若他能在今季重返最佳位置，配合前線其餘射手，相信或可重拾效力元朗時的「球王」威力，助東方重返聯賽頂級球隊之列。

巴西前鋒艾華頓突破力強，惟上季在東方未能發揮最佳表現。（資料圖片/洪嘉徽攝）

東方龍獅新季備戰消息：