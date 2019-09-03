【港超聯】陳偉豪投飛馬重組南華經典　續戰職業球壇只因一人？

港超球隊香港飛馬昨日（2日）宣布，前港足隊長陳偉豪落實加盟，他將與飛馬會長羅傑承、主教練文彼得及前鋒陳肇麒等，繼南華時期後再度合作。

上季效力夢想FC的37歲中堅陳偉豪，早前因夢想自降甲組而未有球隊落班。這位港足前隊長原先決定退出職業球壇、轉戰甲組聯賽，更有傳多間甲組球會向他招手，惟最終他選擇以助教兼球員身份加盟飛馬。

香港飛馬在今季港超聯首戰不敵理文，賽事尾段兩名中堅均被換離場，主教練文彼得當時承認需加強此位置的板凳深度。（資料圖片）

陳偉豪去季效力夢想FC，雖協助球隊護級，惟球隊因資金問題自降甲組。（資料圖片）

「若離開球壇將浪費多年經驗」

陳偉豪透露曾跟港超球隊標準流浪接洽，惟條件跟踢業餘相距不大；後者反而時間更彈性，讓自己能處理「足球小將」計劃等工作，因而婉拒。不過直至上周「豪哥」獲飛馬會長羅傑承主動聯絡，雙方短時間內達成共識，「羅生看到近期有關我的訪問，知道我想在港超隊中擔任助教，始終跟他與Peter仔（文彼得）相熟，毋須猜測對方、有話直說。」

由1999年於二合出道，「豪哥」效力過流浪及南華等球隊，在職業球壇征戰至今20年，他指決定留在頂級聯賽非源於不捨，「我一直抱着的心態是，若情況許可便繼續踢。自己在球圈中的經驗算多，若離開會很浪費，還不如傳授予年青球員。」

陳偉豪跟前南華隊友再續前緣，重溫當年圖片（按圖放大）

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冀跟文彼得再擦火花

「豪哥」落實加盟飛馬後，將跟多位前南華成員再度合作，除飛馬會長羅傑承與主教練文彼得外，另一前隊友陳志康已任職球會董事，而陳肇麒跟張春暉就仍在綠茵場上騁馳。他對此感到欣喜，「跟這些前隊友合作，溝通容易很多，相信很快便會適應。」

當中「豪哥」跟他口中的「Peter仔」最熟稔，兩人自球員年代起已老友鬼鬼，雖然兩人從場內戰友變作教練團拍擋，他仍期待雙方能擦出火花，「以往球員年代集中於盡攬冠軍，現時是希望合力協助年青球員。Peter仔身為主教練難以兼顧太多，自己可提供防守上的意見；加上『神貓』（張春暉）會在訓練上助其他門將提升能力，羅生（羅傑承）兒子也加入管理層。雖然合作形式有變，但希望能注入新元素及思維。」

文彼得今季首任職業球隊主教練，在陳偉豪協助下有望更全面地安排戰術。（資料圖片）

新球季會否有望看見「豪哥」再披起球衣步出港超賽場？他指自己保留球員身份，主因飛馬在中堅位置上板凳深度不足，預計將主要擔任後備，在正選球員受傷等情況下才會替補上陣。