【港超聯】理文角球戰術跟深水埗場有關　文彼得領軍冀錯誤中成長

翻查上季港超聯資料，理文全季僅取得兩場勝仗，開季更遭遇兩連敗，僅於第三周小勝凱景一球開齋。可是，「黃黑軍團」今季首戰即順利擊敗香港飛馬，主教練陳曉明將成功歸因於數個轉變。 「黃黑軍團」今屆開季表現煥然一新，雖然今仗防線被飛馬攻入兩球，惟進攻組織順暢且具侵略性、死球戰術盡收效果。最重要是列斯奧、李康廉、亞哥斯達、基華尼頓等新兵表現對辦，在實力相近的飛馬力逼下仍能取得四個入球，開季首仗即取開門紅。 主教練陳曉明稱為球員感到驕傲：「我們有良好的季前準備，球員經過一年磨合變得運作暢順，新球員加入更可填補往年不足。」

角球戰術增進攻板斧 列斯奧發揮功用

理文此仗有兩位球員成為焦點，首先是連中三元的尼迪利。陳曉明笑言這位法籍球員終擺脫「黑仔王」的稱號，「大家看得出他有能力，若上季沒中楣中柱，相信他可攻入10球，希望他今年繼續有個好球季。」至於今季以36歲之齡，從傑志加盟的列斯奧，則全場助攻助守，陳曉明揚言要給予這位入籍兵120分，「很感激他加盟球會，由季前集訓準備，以至支持教練團與球員，他在隊內發揮的作用，令我給予這分數。」理文擁有如列斯奧般能後上助攻的球員，今季進攻板斧變得更多樣化，「現今足球很依靠定點球進攻，深水埗運動場面積較小，或增加出現角球、界外球與罰球的機會，加上球隊增添了身形高大且擅頂頭槌的球員，特別在此方面花心機。」

李康廉（左）今場積極於邊路突破，表現對辦。（袁志浩攝）

除取得入球，列斯奧更率領後防線，同時為陣中小將起提場作用。（袁志浩攝）

面對教練及隊友的讚賞，列斯奧仍相當謙遜。他認為球隊只可說是有個好開始，即使獲勝仍需改進，專注地為下場比賽下苦功。這位曾披起港隊戰衣的中堅，表示自己會繼續享受足球，「我還會向年青球員傳承經驗，有時小將太想表現自己而感到緊張，信心才是最重要的一環，我將會協助。」

尼迪利上季在港超僅攻入兩球，今季首場即個人連中三元。（袁志浩攝）

文彼得首領軍出戰飲恨：錯誤中成長

另邊廂，首度執掌職業球隊帥位的文彼得，新球季第一仗吃悶棍。他坦言對賽果感到失望：「失球原因是經驗與集中力不足，球隊要檢討如何處理落點較後的傳中球。我不會以運氣作藉口，是自己部署未夠成熟，希望從錯誤中成長。」文彼得今場長時間站於場邊指點球員，明顯較為「肉緊」，惟他認為主教練工作跟領隊分別不大，因此未感太緊張。他稱相信球員需時適應自己要求的踢法，希望改變球員思維，他打趣道：「沒可能短短一個多月便成功吧，否則我也不會留在香港執教。」

正受傷患困擾的飛馬前鋒加西亞，有望於9月尾歸隊，文彼得透露此子肌肉出現不平均情況，回港後仍需重拾狀態。

文彼得首度擔任職業球隊主帥，領軍處子戰即吃下敗仗。（袁志浩攝）

港超聯理文4：2飛馬（點圖放大）：