【足球轉會】轉會窗關閉　點評各支歐洲勁旅今夏球員買賣

西甲、德甲、意甲及法甲等歐洲主流聯賽轉會窗剛已關閉，西甲班霸皇家馬德里是大豪客，無論是支出還是淨支出，也是冠絕全歐。據德國《轉會市場》網站資料，他們豪花超過3億歐元，就算扣減賣人收入，他們的淨支仍有1.78億歐元。 皇家馬德里、巴塞隆拿、馬德里體育會、拜仁慕尼黑、祖雲達斯、巴黎聖日耳門、曼聯、利物浦等歐洲強隊，今夏轉會窗做過什麼大買賣？今季陣容是加強了，還是減弱了？這篇文章會逐隊分析。

皇家馬德里：新援適應需時

皇馬今夏大事擴軍，簽入的都是其他球隊的主力，而放走的皆是冷板兵，所以在牌面上，皇馬的實力得到提升。皇馬在今夏的收購相當有效率，在轉會窗開啟前已經敲定盧卡祖域、夏薩特、艾達米列達奧及費蘭特文迪的交易。

夏薩特最具級數，但季初受傷困擾，要慢慢適應西甲；盧卡祖域暫時較多任賓施馬的替補，或者在踢雙箭頭時夥拍賓施馬；至於米列達奧就未動搖到沙治奧拉莫斯及華拉尼的位置，長居後備，或歐聯分組賽開始後會有上陣機會。左閘費蘭特文迪已經正選上陣過，表現不俗，相信長遠而言會逐步取代馬些路。

皇馬在轉會窗關上前送走一直想踢正選的基羅拿華斯，並換得巴黎聖日耳門的艾拿路外借過去擔任泰拔高圖爾斯的副手一季。另外，落實離隊的魯爾迪杜馬斯、高華錫、馬高斯洛蘭迪以至外借到阿仙奴的丹尼施巴路斯皆非主力，料不影響皇馬的實力。

夏薩特如願今夏轉投皇馬。（Getty Images）

今夏歐洲轉會窗大交易（按圖放大）：

+ 7 + 6 + 5

巴塞隆拿：減緩中前場老化

巴塞今夏主要做了兩筆收購，分別是買入射手基沙文以及中場法蘭基迪莊，兩人開季已經成為球隊不可或缺的主力。

巴塞中前場老化，美斯、蘇亞雷斯、維達爾、拿傑迪錫及布斯基斯皆已年過30，基沙文及法蘭基迪莊可以為巴塞中前場帶來活力，其中基沙文在之前對貝迪斯的西甲聯賽梅開二度。不過，迪莊開季幾場的表現未如上季在阿積士搶鏡，基沙文在位置上亦有局限性，最擅踢影子前鋒。

巴塞同時清了大批冗員，將貨不對辦的菲臘比古天奴借到拜仁慕尼黑，為基沙文騰空位置及薪酬空間。除古天奴外，馬爾甘菲臘比、安達高美斯、柏高艾卡沙、施利臣等亦被賣走，而拉芬拿艾簡達拿又在轉會窗關上前被借走。巴塞今夏花了約2.5億歐元買人，扣除賣人的收入，巴塞今夏淨開支不足1億歐元。

基沙文離開馬體會加盟巴塞。（Getty Images）

馬德里體育會：全隊大換血迎標王

馬體會今夏大洗牌，雖然他們以1.26億歐元高價簽入標王祖奧菲歷斯，但賣的人更多，所以他們今個轉會窗是有盈餘的。馬體會3線各有主將離隊，前線有進攻核心基沙文投巴塞，韋圖及謝臣馬天斯亦他投；中場方面，洛迪卡斯簡迪則轉會曼城；後防上，隊長高甸、桑法蘭托里斯、菲臘路爾斯及盧卡斯靴南迪斯離隊。馬體會從賣人收到超過3億歐元。

同時間，馬體會豪花近2.5億歐元，收購球員，補充陣容。最轟動的是，他們簽入祖奧菲歷斯頂替基沙文，這名葡萄牙新星開季表現搶鏡，已贏得球迷的歡心。馬體會從皇馬簽入馬高斯洛蘭迪，以頂替洛迪卡斯簡迪，還收購捷比亞、雷蘭洛迪及馬里奧靴莫素等守將，配合荷西基文尼斯及史提芬沙域，重鑄後防。馬體會的換血看來頗成功，是唯一一支開季3戰全勝的西甲球隊。

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祖奧菲歷斯成為馬體會的新寵兒。（Getty Images）

拜仁慕尼黑：靠借將頂「Robbery」？

拜仁的轉會亦很有效率，未開轉會窗，已經落實簽入兩名法國國腳級後防，加強防守力，分別是盧卡斯靴南迪斯及班捷文柏華特，所以拜仁亦放心將曉姆斯賣回多蒙特，並清走拿菲爾。在德甲開季，這兩名法國守將已經穩站正選之位，深得主帥尼高高華的信任。

中前場方面，拜仁有「Robbery」洛賓及列貝利離隊，哈美斯洛迪古斯亦完成外借回皇馬。為了填補進攻中場的空缺，拜仁借入兩將，分別從巴塞簽入古天奴，還從國際米蘭招攬到左翼比列錫。古天奴及比列錫上場聯賽首次一起正選披甲，比列錫取得入球，助拜仁以6：1大炒緬恩斯。

古天奴被外借到拜仁，會否重獲新生？（Getty Images）

巴黎聖日耳門：不再財大氣粗的土豪

向來財大氣粗的巴黎聖日耳門，今夏轉會較收支平衡，他們沒有收購球星，新加盟的都是實而不華的球員。PSG今夏送走保方及奇雲查普，到轉會窗關上前，他們簽入皇馬的基羅拿華斯，將艾拿路外借到皇馬。後防上，PSG從多蒙特收購中堅艾度迪亞路，相信他今季會跟堤亞高施華、馬昆奴斯哥利亞輪換上陣。

PSG有中場拉比奧特離隊，但同時簽入自由身的安達靴里拉補充，並從愛華頓羅致到經驗豐富的伊祖沙古爾，由靴里拉加伊祖沙古爾的中場將煥然一新，充滿活力，料兩人會夥拍馬高華拉堤踢3中場。進攻方面，尼馬沒有離隊，他跟基利利麥巴比及卡雲尼仍然是三箭頭的正選，後備有祖普莫亭、迪馬利亞及新加盟的沙拉比亞等，人手充裕。

PSG的新兵不多也不貴，而且他們今夏有中場盧施素被買斷，加上清走了多名身價大約1000萬歐元的球員，包括穆沙戴亞比、尼干古、基祖華克及添莫菲韋亞。根據德國《轉會市場》網站，PSG今夏有850萬歐元的轉會盈餘。

安達靴里拉以自由身從曼聯轉投PSG。（Getty Images）

祖雲達斯：中場人才濟濟

祖雲達斯今夏轉會窗亦有盈餘，他們中後場多球員出入，首先門將方面有保方回歸，擔任施捷斯尼的後備。後防方面，雖然右閘祖奧簡斯路轉投曼城，但本身有迪施基利奧，而且還從曼城簽入丹尼路雷斯。祖記今夏最重頭的收購，是爭贏巴塞等勁旅，簽到歐洲金童馬菲斯迪歷特。在基亞連尼受傷之下，料迪歷特可以站穩正選，夥拍住邦路斯。

中場方面，祖記本身已經有比真歷、基迪拉及馬度迪等，今夏把握機會，免費簽入拉比奧特及艾朗藍斯，令人手更加充裕。祖記今夏花了1.8億歐元，但亦放走不少球員，收回兩億歐元。他們除了高價賣走祖奧簡斯路，還出售了史賓亞蘇拿、摩斯堅恩、奧達路、史杜拿路及柯蘇連尼，位位都收回過千萬轉會費。

迪歷特是祖記今夏的重點收購。（Getty Images）

曼城：洛迪卡斯簡迪接班費蘭甸奴

曼城今夏花破球會紀錄的6280萬鎊，從馬德里體育會收購中場洛迪卡斯簡迪，作為防中費蘭甸奴的接班人。費蘭甸奴過去幾季是球隊不可或缺的重心，鎮守中場與防線之間，但他已經34歲，實在難以支持整個賽季，而新加盟的洛迪卡斯簡迪今年23歲，正值當打之年。在英超開季，洛迪卡斯簡迪已成為主力，其表現得到肯定，已可令人忘記費蘭甸奴。

曼城兩年前雙閘大換血，但說得上對辦的只有基爾獲加，所以今夏曼城另一個增兵的重心是左右後衛。左閘班捷文文迪受過重傷，又不太聽話，替補的辛真高又是客串，另一名左閘替工戴爾夫亦離隊，所以曼城從燕豪芬回購西班牙的安祖利奴。另一邊，曼城升級右閘，將丹尼路雷斯售予祖雲達斯，加錢換來祖奧簡斯路，加強與基爾獲加的競爭性。不過，就英超開季幾場的陣容，哥迪奧拿仍沿用基爾獲加及辛真高踢左右兩閘，新兵未有太多機會。

洛迪卡斯簡迪加盟曼城，作為費蘭甸奴的接班人。（Getty Images）

曼聯：中前場人手薄弱

曼聯近年後防線為人垢病，只得門將迪基亞一人可堪信賴，球隊到今夏終於正視問題，願意將資金重點投放在改善後防實力方面。轉會窗一開，全世界也知道曼聯以哈利馬古尼為頭號收購目標，李斯特城將售價「企硬」8000萬英鎊，至開季前一星期總算成功收購。

水晶宮小將雲比沙卡早前已以驚人的5000萬英鎊來投。加上1500萬英鎊從史雲斯收購小將丹尼爾占士，3名新兵已花去1.45億英鎊，免費放走約滿的靴里拉和隊長華倫西亞。曼聯這名3名新兵表現對辦，丹尼爾占士已攻入3個英超入球，哈利馬古尼在防線上一夫當關，至於雲比沙卡亦相當穩定，令曼聯右路防守十分穩健。

英超轉會窗關上前，曼聯以7300萬英鎊高價賣出盧卡古，但未有相應補充。到英超轉會窗關上後，曼聯再將阿歷斯山齊士借到國際米蘭，相信是意料中事。不過，這樣令到曼聯前線只得拉舒福特、安東尼馬迪爾及小將格連活特，人手略嫌不足。

此外，上季的正選中堅基斯史摩寧突然被外借羅馬，卻令人意料不及。因為史摩寧是除新援哈利馬古尼以外最值得信賴的中堅，雖然他腳下技術一般，但頂上工夫了得，又少傷病；曼聯還將達美安賣到帕爾馬。

哈利馬古尼以破後衛身價紀錄加盟曼聯。（Getty Images）

利物浦：以不變應萬變

利物浦今夏陣容未有大變，後備門將米洛列特及左閘艾拔圖犘蘭奴及史杜列治出走。該名比利時門將上季只在盃賽為紅軍上陣兩場，離去轉投比利時球隊布魯日對利物浦實力沒太大影響。摩蘭奴在高普當上領隊後，早已沒有地位可言，離開晏菲路只是遲早問題，這名西班牙後衛以自由身投維拉利爾，可算是「皆大歡喜」。史杜列治亦是失去了位置，再加上奧歷治去季大爆發，史杜列治出場時間更是買少見少；小將哈利威爾遜被外借到般尼茅夫。

利物浦免費簽入了韋斯咸門將阿祖安，擔任艾利臣比加的後備，除了之外又羅致艾利諾及雲丹貝治兩名小將。艾利諾及雲丹貝治兩人雖然都有不錯的潛質，但以現時已進入爭標周期來說，年輕球員出場機會應該不多。

阿祖安今夏來投做艾利臣副手，想不到季初就有機會上陣。（Getty Images）

車路士：美臣蒙特回歸表現驚喜

比利時翼鋒夏薩特以1億歐元離開車路士，轉投皇家馬德里，對球隊造大嚴重打擊。夏薩特是近年英超其中一名最優秀球員，也是車路士的進攻核心，他上季英超15次助攻，為聯賽的助攻王，他還有16個入球，直接參與了球隊31個入球，佔車路士上季英超總入球接近一半。

英超轉會窗完結前，車路士以800萬鎊放走巴西中堅大衛雷斯，之前還免費放走英格蘭中堅加利卡希爾，也沒有買斷上季外借加盟的阿根廷前鋒希古恩。

車路士被國際足協禁止今夏以及明年冬季轉會窗買人，幸球會早以為夏薩特離隊做準備，在年初以5800萬鎊收購美國翼鋒基斯甸普列錫，再借回多蒙特半季，今夏才正式加入車路士。車路士還以4000萬鎊從皇馬買斷上季借用的克羅地亞中場高華錫。不過，數最令人驚喜的是外借回歸的美臣蒙特，他上季外借到打比郡，深得林柏特歡心，他今季初在車路士亦獲得重用，取得英超入球。

另外，在英超轉會窗結束後，車路士還將多名球員借走，例如羅拔堅尼地、泰莫爾巴卡約高。

美臣蒙特今季回歸車路士，表現驚喜。（Getty Images）

阿仙奴：破球會紀錄簽比比

兵工廠去季欠缺突破型球員，今夏終以破球會轉會費紀錄的7200萬鎊，從法甲里爾簽入翼鋒尼高拉斯比比。這位24歲的科特迪瓦國腳擅長擔任右翼，上季以22個入球及11記助攻成為法甲銀靴，僅次於基利安麥巴比；他上季更交出場均2.7次成功突破的紀錄，有望加強球隊行軍速度與創造力。不過球隊在英超轉會窗關閉前最後一刻出售青訓出身的伊禾比，減弱邊路人選。

在進攻中場艾朗藍斯免費轉投祖雲達斯之下，阿仙奴從皇家馬德里外借丹尼施巴路斯作暫時替補。這位在皇馬甚少上陣機會的球員護球及遠射能力不俗，能提升球隊攻守轉換時的效率，或可在英超賽場再證明能力。至於年僅18歲的巴西球員馬天尼利則屬於兵工廠的未來投資，在另一替補前鋒尼基迪亞外借英冠列斯聯下，預計此子有望後備登場。

在英超轉會窗關上後，阿仙奴放走多名球員，例如將蒙利爾賣到皇家蘇斯達，艾利尼以借將身分轉到比鍚達斯，至於米希達利恩也被借到意甲的羅馬。

阿仙奴今夏破球會紀錄簽入鋒將比比。（Getty Images）

熱刺：艾歷臣留隊等免費轉會？

熱刺去季沒有收購，靠「地庄」合作無間奪得歐聯亞軍，創下球會史上最佳歐聯成績。管理層未令擁躉失望，可謂高潮叠起，7月初斥資5380萬鎊從法甲里昂羅致尼當比利，隨即在熱身賽國冠盃亮相。來到轉會窗關閉前夕，普帥留意整個暑假的盧施素借用加盟，留意了幾個暑假的英格蘭小國腳施斯隆更正式來投。

上季的後備中鋒洛蘭迪以自由身離隊，雲遜贊臣亦離開，去年在世界盃表現出色的右閘捷比亞亦到馬體會去。最令人意外的是，明夏約滿的基斯甸艾歷臣竟然沒有在歐洲轉會窗關閉前離隊，難道熱刺將坐看這名丹麥中場以自由身轉會？