【歐聯】安利簡恩落選祖雲達斯大軍名單　怒轟球會後突轉口風

意甲勁旅祖雲達斯日前公布歐聯大軍名單，德國中場安利簡恩落選。正在德國準備為國家隊出戰國際賽的安利簡恩表示震驚及憤怒，他更直言，若果提早知悉無法在歐聯上陣，就不會在今夏轉會窗留隊。

各支歐聯分組賽參賽球隊陸續提交大軍名單，其中祖雲達斯的名單較令受關注，因為安利簡恩及文迪蘇傑榜上無名。正在德國國家隊備戰國際賽的安利簡恩坦言：「我感到震驚及憤怒，上星期球會明明向我作出承諾。」

安利簡恩得悉落選後，怒轟祖雲達斯不守承諾，又憤怒又震驚。（Getty Images）

25歲的安利簡恩去年以自由身從利物浦加盟祖雲達斯，上季各項賽事上陣37場入4球。今季祖記改由沙利執教，並簽入拉比奧特及艾朗藍斯兩名自由身中場。安利簡恩表示感到不受尊重，他續說：「昨日（前日）我收到教練電話，整個通話一分鐘也沒有，就通知我不在歐聯陣容之中。我真的不知道原因，因為沒有人向我解釋。」

安利簡恩正在德國隊集訓，備戰國際賽。（Getty Images）

安利簡恩甚至表示，若果早知不入歐聯名單，他不會留隊。他：「我及顧問（今夏）都跟其他球會談過，但與祖記討論後，我決定留隊，其中一個條件是踢歐聯。如果我當時知道，就不會留隊。這令我憤怒及沮喪，因為我上季踢得好好，包括在歐聯，所以真的不明白。我下星期會跟球會談一談，再作決定。」

安利簡恩覺得自己上季表現得很好，理應入選歐聯名單。（Getty Images/資料圖片）

是球會施壓？還是知道自己說得太過分？安利簡恩其後在社交網站解釋：「我一直對祖記心懷感激，自我加盟後一直支持我，特別是我受傷的日子。出於對祖記及隊友的尊重，而且球會成功才是最重要，所以我不會再說了，未來繼續在比賽中作戰。」

祖雲達斯在歐聯分組賽被編入D組，同組有馬德里體育會、利華古遜及莫斯科火車頭。