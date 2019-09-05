【英超】曼城公布高柏尼紀念賽陣容　曼聯阿仙奴名宿組英超明星隊

曼城公布高柏尼紀念賽的兩隊陣容，其中英超明星隊主要由一班前曼聯及阿仙奴球員組成，例如亨利、尹佩斯、傑斯及史高斯。這場由曼城傳奇隊對英超明星隊的比賽將會在香港時間下周四凌晨舉行。

在曼城度過11個球季後，33歲的前曼城隊長今夏轉投母會安德列治，但他將會在香港時間下周四（9月12日）凌晨2：45回到曼城，出席紀念賽，代表曼城傳奇隊對英超明星隊。

高柏尼接受曼城官網訪問時表示，期待回到曼城比賽，他說：「我在曼城有過一段獨特的時光，這是一個好機會讓我向球迷告別。我一直為他們付出所有，這場比賽是給他們的一點回饋。」高柏尼見證曼城的崛起，協助曼城4次贏得英超冠軍。

高柏尼今夏離開曼城，但下周會回歸踢紀念賽。（Getty Images/資料圖片）

被問到曼城生涯最難忘的時刻，高柏尼表示是贏得11/12球季英超冠軍。他憶述：「我最美好的記憶是阿古路那一刻（對昆士柏流浪射入絕殺球）。如果他沒有入到那一球，或者曼城今時今日會有點不同。」

曼城傳奇隊由現役或前曼城球員組成，包括阿古路及大衛施華，而領隊則是哥迪奧拿。至於英超明星隊就以一班前曼聯及阿仙奴球員為主，例如亨利、尹佩斯及傑斯，主帥則是比利時國家隊教練馬天尼斯。

曼城傳奇隊陣容（按圖放大）：

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英超明星隊陣容（按圖放大）：