【足球趣聞】哥斯達黎加主帥突然請辭　為何誓言以後不教國家隊？

教練辭職，原因不外乎成績差、控制不住更衣室或者另謀高就，但哥斯達黎加國家隊主帥馬圖薩斯的請辭理由真的別開生面，他覺得教國家隊太悶了！

52歲的馬圖薩斯（Gustavo Matosas）在當地時間周三（9月4日）的記者會上宣布，辭去哥斯達黎加主帥一職。他解釋：「我發現教國家隊的時候，就算我不斷看影片，都覺得自己是無所事事。我不喜歡這樣。」

馬圖薩斯（左）在前日的記者會上辭去哥斯達黎加主帥。（視覺中國）

馬圖薩斯去年10月初上任哥斯達黎加主帥，不足一年就辭職。他續說：「不能夠日日訓練球員，對我實在太辛苦。我要每兩個月才見到球員一次，簡直像殺死我一樣。我真的不知教國家隊是那麼難頂，我最初還以為自己忍受到。」

馬圖薩斯覺得兩個月才訓練球員一次，實在太悶了。（視覺中國）

馬圖薩斯由2002年起開展教練生涯，大部分執教中南美洲球會，直至去年才首次成為國家隊教練。馬圖薩斯坦言「見過鬼都怕黑」，以後再不會教國家隊，他說：「我真的不知道原來國家隊教練是那麼沉悶。不過，我不後悔，我並沒有帶住遺憾離開，因為我已經全力以赴。我將來不會再教國家隊。我不能接受每兩個月才見球員一次，這不適合我。」