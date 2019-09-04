【美網】費達拿負傷首度不敵迪米杜夫　細威44分鐘大炒中國王薔

受背傷影響的費達拿在美網8強與迪米杜夫激戰5盤，一度領先盤數2：1下連失兩盤，最終以2：3落敗出局，職業生涯首次敗於迪米杜夫的手下。

38歲的費達拿（Roger Federer）在美國時間昨晚（9月3日）出戰美網男單8強，面對「baby Fed」迪米杜夫（Grigor Dimitrov）。之前費達拿對迪米杜夫7戰全勝，絕對是迪米杜夫的剋星，首盤的形勢也是如此，費達拿在第2局即打破對手發球局並保發，領先至3：0，最後首盤贏6：3。

費達拿首盤發揮對辦。（美聯社）

+ 4 + 3 + 2

迪米杜夫在第2盤反撲，以6：4追平，但費達拿在第3盤大勇，第一發球得分率高達93%，並把握兩次機會，兩破迪米杜夫發球局；相反，迪米杜夫的兩個break point都被費達拿救到。費達拿贏6：3，盤數再次領先2：1。

在第4盤，28歲的迪米杜夫首局即打破費達拿發球局，之後兩人全部保發，其中第10局最精彩，這是迪米杜夫的發球局，費達拿連取3分領先40：0，手握3個break point，但迪米杜夫全部救到，並在「刁時」勝出保發。這一盤，迪米杜夫以6：4追平成2：2。

迪米杜夫兩度盤數落後，但都成功追平。（美聯社）

迪米杜夫擊敗費達拿後慶祝。（美聯社）

這盤結束後，費達拿要求醫療暫停，與治療員離場治理。暫停近10分鐘後，費達拿回來，但表現大打折扣。這盤迪米杜夫第一發球得分率達100%，並兩度破發，以6：2輕鬆勝出，以盤數3：2反勝費達拿晉級4強。費達拿賽後講到自己的傷勢，他說：「我的上背需要治療。這是屬於迪米杜夫的時刻，而不是我的身體。」

費達拿及迪米杜夫賽後握手。（美聯社）

費達拿豎起拇指，黯然離場。（美聯社）

費達拿對迪米杜夫精華片段：

由「baby Fed」到終於首次打敗費達拿，迪米杜夫也感覺到費達拿在第5盤的變化，這名世界排名78位的球手說：「他開始放慢下來，去到最尾，他肯定不在百分百狀態。」迪米杜夫在4強的對手是5號種子、俄羅斯的麥維迪夫（Daniil Medvedev），他在另一場8強以3：1淘汰華雲卡（Stan Wawrinka）。

女單方面，「細威」莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）在8強只花44分鐘，便以6：1及6：0擊敗王薔，4強會對絲慧杜蓮娜（Elina Svitolina）。

「細威」莎蓮娜威廉絲只用44分鐘，便在美網8強晉級。（美聯社）