【美網】大坂直美衛冕失敗兼失一姐位　坦言不傷心期待回日本作賽

衛冕冠軍、賽事1號種子大坂直美周一以5：7、4：6直落兩盤不敵瑞士的芭蓮達賓錫（Belinda Bencic），在美國網球公開賽16強止步。大坂衞冕失敗，同時將失去世界第一排名，在美網結束後公佈的WTA世界排名，日前被中國王薔擊敗的澳洲球手巴迪（Ashleigh Barty）將重登一姐之位。

大坂直美今戰打出26個致勝分，但亦有21次無壓力下犯錯，13號種子芭蓮達賓錫則打出29個致勝分，僅得12次無壓力犯錯，結果大坂直美在87分鐘比賽後，以5：7、4：6敗給芭蓮達賓錫，第4圈出局。

芭蓮達賓錫今年3次迎戰大坂直美全勝，她將與23號種子克羅地亞的維姬（Donna Vekic）爭入女單8強。維姬在周一的女單第4圈賽事，是以6：7（5：7）、7：5和6：3反勝德國的佐治絲（Julia Goerges），首次打入大滿貫女單8強。

大坂直美今戰打出26個致勝分，但亦有21次無壓力下犯錯。（Getty Images）

芭蓮達賓錫花費87分鐘解決大坂直美，躋身8強。（Getty Images）

大坂直美賽後表示︰「現在我有傷心的感覺，但我同時覺得我在這個賽事中學到了很多。今次出局心情較輕鬆，我記得法網和溫網出局時傷心多了，相信各記者朋友們都記得。」她又說︰「我希望可以繼續成長，我知道如果我繼續努力，我會有更好成績。」大坂稍後會返回出生地日本，出戰泛太平洋網球公開賽，她表示很高興能回祖家比賽，她在那裏經常取得好成績。

芭蓮達賓錫對自己到最後能妥善控制緊張情緒搫敗大坂感到十分高興。（Getty Images）

芭蓮達賓錫賽後則表示：「出戰大坂直美是莫大的挑戰，我必須展現最好狀態，而我對自己到最後能妥善控制緊張情緒感到十分高興。」

大坂直美出局意味本季4大滿貫賽將分別由不同選手捧走女單金盃，是連續3年出現，成為公開賽時代所首見。