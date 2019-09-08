【國足】世界盃外圍賽賽前誓師　新貴艾克森首度公開唱國歌寫中文

中國國家足球隊下周二（10日）將會在2022年世界盃亞洲區第二圈外圍賽作客馬爾代夫，國足周六（7日）上午召開誓師大會，首度入選的「入藉兵」艾克森（前稱艾傑臣）首度在公開場合唱《義勇軍進行曲》，震驚世人。

2022年世界盃亞洲區外圍賽第二圈本周已展開，身處A組的中國隊，由於首輪賽事輪空，故本周仍留在廣州基地集訓，備戰下周對馬爾代夫賽事。國足周六上午舉行出發前誓師大會，中國足球協會主席陳戌源與全體職球員均出席儀式。

國足誓師大會前，全體職球員高唱中國國歌，後排艾克森也唱得頭頭是道。（新華社）

在儀式開始前，全體成員奏唱中國國歌《義勇軍進行曲》，剛入選的前鋒艾克森成為眾人焦點，更是他首度在公開場合唱國歌。從片段可見，艾克森隨着音樂琅琅上口，如果艾克森能夠在作客對馬爾代夫的比賽中正選上陣的話，那將會是他首度在賽場上公開高唱中國國歌。

此前在接受傳媒採訪時，艾克森就曾透露自己請了老師教自己漢語，也每天都在學唱國歌，他把國歌下載到手機和電腦，只要一有時間就會練習。

國內記者展示艾克森苦練的中文簽名，右邊是艾克森本來的簽名。（丘業錦微博圖片）

埃克森也在個人社交平台上寫道：「我在中國過得非常幸福、自在，這裏就是我的家。」有記者要求他在中國隊球衣上簽名，他毫不猶豫拿起筆，簽了自己中文名字「艾克森」。

國足主教練納比在誓師大會上講話。（新華社）

至於誓師大會上，國足隊長蒿俊閔帶領全體隊員在國旗前宣誓。國足主帥納比表示，期望每個球員能盡快適應國家隊打法，融入隊伍。納比指，「成功的球隊需要團隊力量，要有共同目標，團結一心才會更加勇敢，希望球員能勇敢作賽。」在儀式最後，隊員更接受足協主席陳戌源贈送的學習書籍。

國足日前與廣州恒大淘寶預備隊在天河體育場進行了一場閉門練習賽，結果國足以7：0大勝，艾克森和武磊都有上陣。

國足隊長蒿俊閔帶領全體隊員在國旗前宣誓。（新華社）

有消息指，老將鄭智仍然會列入大軍名單當中，不過傳媒相信鄭智現時在國家隊的存在已像一個助教多於球員。球員李磊則表示，要好好利用武磊和艾克森的長處，讓中國隊發揮最佳水平。

國足將於周日起程前赴馬爾代夫，參加下周二進行的世界盃外圍賽亞洲區第二圈的首場比賽。

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