【國足】艾克森談入籍中國　「為國足再一次征戰世界盃貢獻力量」

廣州恒大前鋒艾傑臣成為國足史上首位歸化兵，並改名為艾克森，該名原籍巴西的前鋒入選中國隊35人的集訓名單，有望披起中國隊球衣出戰。艾傑臣在微博上發文，首度回應入籍中國的一事，他表示因為希望報答中國球迷多年的愛戴，所以決定入籍，並揚言自己是中國人。

國足在周三（21日）公布35人的集訓名單，為備戰9月初的世界盃及亞洲盃外圍賽，除了效力愛斯賓奴的武磊入選外，兩名入籍兵李可及艾克森當然是焦點所在，而艾克森更成為首位沒有中國血統而入選的歸化兵。

效力廣州恒大的艾克森，已在中國球壇打滾7年，有望成為首位沒有中國血統的歸化兵。（視覺中國）

該名效力廣州恒大的前鋒，在微博上發文，表明入籍中國是希望貢獻更多，「我不論在廣州抑或上海，也得到相當多中國球迷的支持，我希望報答球迷對我的愛。中國是我的家，我這7年在這裏過得十分愉快，我希望為這個地方貢獻更多，所以我決定接受新挑戰，成為真正的中國球員。我要告訴全世界，我是中國人，代表中國隊披甲是個挑戰，亦是個全新的旅程，我希望為中國隊打入世界盃決賽周略盡綿力。」

艾克森在個人微博發文，講述入籍中國的原因。（艾克森微博截圖）

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艾克森續說，自己在中國的成功，是入籍的一大因素，「我在2013年登陸中國，對我的足球生涯是一場賭博，但我相信我可以在廣州恒大再闖事業高峰，而我們在3年內奪走中超及亞冠盃錦標，我亦曾獲得中超金靴獎的殊榮，加上單季的入球紀錄。」

艾克森今季重返廣州恒大，深受當地的球迷歡迎。（視覺中國）

現年30歲的艾克森在2013年加盟廣州恒大，開展他在中國的足球事業，曾分別效力廣州恒大及上海上港兩支中超勁旅，而他曾助球隊贏得中超及亞冠盃冠軍，而他亦曾在2014年獲中國足球先生的殊榮。