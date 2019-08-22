國家隊與世界先進足球差距拉大　足協新主席冀男足躋身亞洲前列

全國足代會22日召開會議，選舉了陳戌源為中國足協主席，他是中國足協歷史第6位足協主席。陳戌源會上表示，將奮力實現「國家男足躋身亞洲前列、女足重返世界一流強隊行列」的目標。 此外，會上發布的《中國足球協會報告》指出，五年來，男女足國家隊精神面貌和大賽成績都有所進步，但是各級國家隊成績仍不理想，與世界先進足球差距進一步拉大。

陳戌源當選為中國足協新一屆主席。（澎湃新聞）

國家隊同群眾期盼相距甚遠

根據《報告》介紹，男足國家隊連續兩屆亞洲杯打進8強，國際足聯排名由2014年1 月的92名上升至2019年6月的73名，位列亞洲前八。而女足國家隊在2015年女足世界盃和2016年奧運會上進入八強，2018年時隔16年再次進入亞運會決賽並獲得亞軍。

但《報告》同時也指出，各級國家隊成績不理想，與世界先進足球差距進一步拉大。國家隊打勝仗能力不足，運動素質能力和心理素質不高，能力作風、成績狀態沒能體現足球改革成效，同人民群眾期盼相距甚遠。

《報告》稱，男足國家隊已連續4屆無緣世界盃。自2005年以來，男足各年齡青少年國家隊均無緣世界錦標賽。女足國家隊競技水平雖有提升，但面臨世界女足整體水平突飛猛進的巨大挑戰，在今年法國世界盃上無緣八強。

中國足協的報告指出，各級國家隊成績不理想，與世界先進足球差距進一步拉大。（資料圖片/VCG）

建立足球從業人員的信用綜合評價體系

《報告》還表示，要強化紀檢監察職能，加強對中國足協及其會員協會領導班子和工作人員的監察，並要求完善誠信體系建設，包括建立行業黑名單制度，建立足球從業人員的信用綜合評價體系，要對足球從業人員失德和違法違規行為進行記錄並列入失信從業人員名錄，向社會公布。

此外，足協在會議上公布了2018年的財務數據，顯示去年中國足協收入8.4億元（人民幣．下同），其中授權贊助合作總計收入6.6億元，佔比78.6%；各級國家隊支出為2.56億元。

習近平到甘肅一間小學考察時表示，足球運動有了廣泛群眾基礎，中國足球就一定能夠衝出亞洲、走向世界。（人民日報）

習近平：中國足球定能夠衝出亞洲

而在全國足代會召開的前一日（21日），國家主席習近平到甘肅省古浪縣黃花灘生態移民區富民新村考察調研。他在一間小學看到同學們在練習踢足球時表示，體育運動要從娃娃抓起，德智體美勞要全面發展。「如果像這樣偏遠地區的小朋友也經常踢足球，足球運動就有了廣泛群眾基礎，中國足球就一定能夠衝出亞洲、走向世界。」

據悉，《人民日報》本月曾發表題為《「健身達人」習近平》的文章，講述了習近平從小酷愛健身的生活細節，並指出習近平少年時代就喜愛上了足球。而在2013年3月當選國家主席後，習近平每次出訪足球強國，行程中往往也會有同足球相關的安排。

2015年，這種「熱愛」和「足球即國家形象」的心態甚至直接反應在了中南海政策的制定上。有「超級機構」之稱的中央深改組，在當年2月27日開會審議通過了《中國足球改革總體方案》。當時中國官方媒體報道的第一句就是「會議強調，實現中華民族偉大復興的中國夢與中國體育強國夢息息相關。發展振興足球是建設體育強國的必然要求，也是全國人民的熱切期盼」。

（綜合報道）