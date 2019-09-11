【港超聯】富力主場續用燕子崗　首戰鬥東方龍獅9.14如期舉行

基地建於中國廣州的富力R&F早前因主場燕子崗體育場鬧出風波，惟足總一直僅稱「會盡快處理」，直至第二周聯賽開始前3日，富力主場安排終有定案。 縱使部份港超球員提出憂慮，加上球迷打氣團曾發出聲明，足總今日（11日）依然在無法確保北上球迷安全下，將富力主場賽事安排於香港境外的燕子崗舉行。

使用燕子崗的爭議源自球場場地質素欠佳，自上季起部份港超球隊已就此作出投訴，惟富力方面休季期間花費近300萬港元，就草地、排水系統、球隊更衣室及其他設備進行翻新。足總在8月底北上視察後認為，燕子崗場地條件已合符要求。

不過，由於近期不少港人來往中國內地時，在出入境期間遇上審查或扣押問話，引起球迷在網上發起聯署，要求足總拒絕富力以燕子崗作主場，否則會無限期罷睇所有富力賽事。而東方龍獅打氣團「東方十二人」則曾在社交網站專頁發表聲明，在未能確保球迷出入境的人身自由及安全下，將不會隨軍北上作客第二周聯賽。

位於廣州的燕子崗體育場，繼續成為新一季港超聯的比賽場地。（資料圖片）

足總主席貝鈞奇（左）曾指會方將考慮球迷意見，惟最終維持決定。（資料圖片）

未回應民意 足總董事會今通過決定

足總主席貝均奇早前回應傳媒查詢時指，會方有留意球迷的聲音，並將此納入考慮範圍。不過其後他稱尊重球迷有自己的做法，並暗指富力不會在意作客球迷票房，「相信球迷只要奉公守法，入鄉隨俗，就自然會開心快樂。」

富力本周六（14日）舉行首場富力主場賽事，迎戰勁旅東方龍獅。富力競賽部經理許世競接受查詢時表示，足總在今日下午經董事會通過後作出最後決定——比賽將如期於中國廣州燕子崗體育場舉行。



足總今晚發出新聞稿，指會方代表及隨行球場草地專家，剛於今日在燕子崗運動場進行了最後一次的視察。經過檢視場地草地及設施的改善情況後，足總認為燕子崗適合作為港超聯主場，惟未有對球迷意見作出回應。

富力競賽部經理許世競指會方正跟內地部門，就客隊出入境問題溝通。（資料圖片）

富力望確保客隊安全

富力早前曾透露，球會將盡能力跟內地公安部門協調，確保客隊入境過程順利。就有關安排及措施有否落實，許世競今日回應指：「我們已經取得客隊名單以及相關資料，同事正在跟出入境部門溝通。」至於詳細安排會是如何、會否安排特別通道等，許世競稱通關方案尚待有關部門答覆，而對方亦未必會跟富力透露詳情。



據悉，富力第二場主場賽事原為今月28日迎戰愉園，惟因接近「十一國慶」，雙方均已申請延期，正待足總處理有關安排。

2019/20球季港超聯第2周賽程。（01美術製圖）

另外，足總同日公布菁英盃賽制及賽程，10支港超球隊將分成兩組作雙循環比賽，每組首名出線晉身決賽。而每支參賽隊伍於每場賽事的任何時間，必須派出不少於3名於1998年 1月 1日或以後出生的本地青年球員（即 U22）出賽。

菁英盃9月18日開鑼，首戰由富力R&F於旺角大球場對冠忠南區。決賽在明年5月9日旺角大球場上演。