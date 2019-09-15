【法甲】尼馬轉會風波後PSG初登場　戲劇性倒掛絕殺反擊噓聲

經過一整個夏天的轉會風波，巴西球星尼馬還是留在巴黎聖日耳門，昨晚（14日）交出今季首演被噓足全場，他卻戲劇性地在最後一刻上演絕殺，1秒化身英雄。然而尼馬不改本色，賽後言論再惹爭議。

尼馬整個夏天轉會傳聞不絕，這名巴西球星一直極力爭取離開巴黎聖日耳門、重返巴塞隆拿，對此亦毫不掩飾，PSG在今季首場法甲賽事，亦沒有將尼馬列入大軍名單。最終轉會不成，來到第5輪法甲賽事，尼馬終交出今季PSG首演，正選上陣對斯特拉斯堡。

經過充滿風波的轉會窗，尼馬轉會不成後繼續為巴黎聖日耳門上陣。（路透社）

曾高調要求離隊，尼馬自然成為PSG球迷眼中的不受歡迎人物，從尼馬進入球場熱身、大會播報員宣讀其名字一刻，主場的PSG球迷不停對這位球星發出噓聲，甚至高唱粗言穢語作人身攻擊。偏偏面對斯特拉斯堡，聖日耳門久攻不下，直至下半場補時階段，才由尼馬一記左腳倒掛破門，鎖定1：0勝局並登上榜首。

巴黎聖日耳門球迷當然不會放過尼馬，即使尼馬最後為球隊奠勝，仍有許多球迷報以噓聲。（路透社）

尼馬今季首次為巴黎聖日耳門上陣，即在補時交出絕殺。（路透社）

尼馬賽後贈興：噓足全場還是要為我慶祝

在自己球迷的噓聲中度過90分鐘，只需短短1秒已成為英雄，尼馬轟入絕殺球後，部份噓聲變成掌聲，但仍有許多球迷堅持喝倒采。賽後，尼馬坦言對球迷感失望，言語間更滿是不屑：「我知道今季每次在主場比賽，都會獲得像作客般的待遇，但比賽的90分鐘期間，球迷應該全力打氣。他們噓足全場，最後還是要為我而慶祝。」

傳媒當然未有放過尼馬，繼續追問轉會問題，他則回應稱：「人人都知道我想離開，我也說得很清楚，我有私人原因要離開，但他們（PSG）不讓我走。無論如何，我仍是PSG球員、也將全副心思放在PSG上，希望可以開心地比賽，這是我第一次也是最後一次回應了。」

尼馬（左）在球壇舉手投足都充滿爭議，賽後一番批評球迷的言論，勢必惹來更大反應。（路透社）

PSG主帥杜曹認為尼馬在噓聲中作賽，表現已不俗，但他亦坦言尼馬必需接受：「對於球迷來說，他們在這整個轉會窗期間都不好過，所以我們必需接受他們的行為。我不會評論球迷的反應，事情已然發生，大家都不好過。」談及尼馬今季首演表現，杜曹稱：「他可以做得更好，可以作更多的盤扭過人、可以作更多變速，他仍需數場比賽去提升狀態。尼馬能以一己之力改變局勢，而他今場做到了。」