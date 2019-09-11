【法甲】基沙文支持暫停比賽阻止歧視　為平權與法足總主席對抗

法甲球迷今季不時在比賽中舉起反同性戀或種族歧視標語，及大叫含有歧視字眼的口號。 早前尼斯對梅斯的比賽，球證暫停比賽到球迷停止叫口號及放下標語為止，惹來法國足總主席Noel Le Graet反對。 不過法國國腳基沙文就認為停止比賽做法正確，希望這個方法可以阻止歧視問題惡化。

Le Graet今周初開腔表示，就算觀眾大叫歧視口號或舉起反同、種族歧視橫額，球賽應該繼續進行，但基沙文為平權發聲，認為不應要球員默默接受球迷的挑釁，停止比賽是唯一方法去傳達這個訊息。

基沙文反對球迷在比賽中作出歧視他人行為。（路透社）

基沙文認為停止比賽是唯一方法去傳達足球不容歧視的訊息。（路透社）

「對我來說，停止比賽是個相當好的做法，」現效巴塞隆拿的基沙文說：「無論對阻止反同或種族歧視的歌曲都好。」

上個月尼斯對梅斯一戰，球迷再次出現歧視行為，球證決定暫停比賽。基沙文認為法國足球界決定對歧視行為採取強硬手段，有望根除問題。

法甲及法乙今季不時出現歧視橫額或口號。（美聯社）

足總主席反對停止比賽：會阻止歧視行為

不過，Le Graet希望球證可以不再暫停比賽，他在接受電台訪問時說：「我絕對反對停止比賽，我們會確保不再出現這種情況了，所以根本沒需要停下來。」

法國足總主席無權去干預球證的做法，法國體育大臣Roxana Maracineanu亦同意球證暫停比賽的做法，更指對Le Graet的言論感到驚訝。