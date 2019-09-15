【港超聯】陳曉明嘆球員捱攻欠主動　比圖仍未領取特區護照　

理文跟南區這場比賽，數名「入籍兵」成為焦點，南區有右閘積施利回傳失誤；今季加盟理文的中堅列斯奧仍寶刀未老，奮力鎮守防線。 南區最後由比圖射入追平一球，這位巴西裔球員現以本地球員身份亮相，更早於2014年便已領取香港身份證，外界早已當他是名「入籍兵」。不過原來他至今仍未正式領取特區護照，若此子今年內完成入籍手續，35歲的他能為港隊防線提供額外選擇嗎？

南區戰至尾段靠比圖的入球搶得一分，全隊球員均非常激動，從後備席上衝前相擁慶祝。縱然未能順利取得開季兩連勝，但比圖認為賽果相當正面，最重要是球員在落後及受壓下仍然付出所有，「若你翻看重播，會看見入球前的那一個角球，是由（陳）廣豪勤力地追球而搏得的。有這樣的隊友，入球才會更容易，這非屬於我的入球，而是團隊的入球。」比圖承認球隊於先開紀錄後稍為放鬆，才讓對手有機可乘，「幸好我們保持着南區精神，哨子聲未響起球賽仍未完結，這才是足球激動人心的原因。」

比圖早於2007年已來港投效華家堡，但2009至10年曾離港，由2010年重新返港投效四海流浪起，已夠期領取特區護照。（袁志浩攝）

在球迷心目中，或者比圖早已是個「真．香港人」，這位巴西出生的球員早於2014年領取香港身份證；3年前亦曾向巴西當局取得放棄國籍的接納書，卻一直未能為港隊效命。比圖透露自己仍未領取特區護照，惟多年來他都以香港人自居，十分渴望能以球員身份協助港足，「香港賜予我很多東西，如果我能報答這個地方，我會感到十分榮幸。」比圖又指，自己正處理相關手續，相信兩至三個月內會完成所需程序；這位守將雖已年屆35歲，但助攻能力不俗，或可為港隊提供多一個選擇。

比圖（左一）在冠忠南區對理文一戰，補時建功為南區搶得1分。（袁志浩攝）

比圖為南區入球後，與隊友相擁。（袁志浩攝）

陳曉明：理文跟強隊仍有差距



至於南區主教練鄭兆聰對球隊表現未盡滿意，認為球員在上半場踢得雜亂無章，「決定做得不好，應傳則扭，應扭則失誤。很高興球員在下半場反彈，踢得主動一點，戰果合理與否，相信球迷自有答案。」



另一邊廂，理文今屆開季比上屆明顯進步，不過主帥陳曉明稱球隊跟列強仍有差別，要求球員增強自信心，「中後段領先時，球員心理上只懂得捱攻，沒有主動地踢出自己風格。他們應該更有信心控球及創造機會，這才是強隊的關鍵。」