【女足】港隊檢討尾段再失守因由　明年或赴土耳其戰邀請賽

今年3月友賽中華台北，曾領先一球的香港女足於88分鐘遭攻破大門，令歷史性擊敗對手身的美夢成空。昨日（15日）這班女將面對菲律賓，全場大部份時間領先，卻再度於完場前1分鐘失守，將近在眼前的勝利斷送。 香港女足今年仍未取得任何勝仗，雖球員在傳控組織及前場壓迫上皆有改善，但距離取勝的哪一步究竟是甚麼？

港隊面對菲律賓，上半場表現不俗，靠約3個月來苦練的前場壓迫戰術，僅花8分鐘便由張煒琪的入球領先。不過先開紀錄之後，港隊換邊後踢得有點進退失據，讓菲軍開始主導球賽。這場正選上陣的翼鋒韋婉婷認為，球隊進攻組織變得順暢，中路滲透等配合都踢出賽前部署，未能取勝相當可惜。她說：「入球後可能我們有點急，港隊很少踢順境波，這時不太懂得要做甚麼，是猜波？或是繼續進攻？相信那時候球員有點亂，隊內想法未必一致。」

韋婉婷認為港隊在領先後有點「亂」，球員不知道應如何進攻。（袁志浩攝）

愈怕失球，港隊部分球員愈踢愈後，變相更難打反擊；頻頻失去控球權亦讓球員浪費體力，最終招來尾段失守的同樣結局。「感覺就像是只差一點，贏當然是最好，但打和已經很不錯，始終對手排名較高。」港隊隊長陳詠詩認為，連續兩次最後階段於主場遭迫和，反映球員集中度不足，「90分鐘並不足夠，要維持至95分鐘或者更多，體能也是。大家需要檢討賽果，由練習開始再做得更好。」

香港女足鬥菲律賓女足圖輯（按圖放大）

+ 9 + 8 + 7

曾柏同首披大港腳戰衣 陳詠詩：未來一片光明

港隊這仗有年僅16歲的曾柏同取得首頂大港腳「喼帽」，於補時階段入替韋婉婷的她，雖然僅上陣3分鐘，仍感到十分興奮：「熱身時很緊張，但同時又很想落場。多謝教練換我出場，即使打翼鋒並非自己最擅長的位置，但也見步行步。就像最後一球般，有機會就去追。」隨成年隊操練近一個月，曾柏同指自己仍有很多需要改善的地方，「我打左閘但左腳不是太好，首次練習時像拖累了隊友。不過我覺得自己一直在進步，很想跟隊友繼續學習。」

作為「大師姐」的陳詠詩亦坦言，新球員的加入能令港隊成長，「她們雖然沒有一隊經驗，但於青年聯賽踢很多比賽，態度積極又有技術。其他球員看見小將正在追趕上來，也更有動力提升自己。」香港女足梯隊今年多次外出參賽，均取得不錯成績。U15面對越南及緬甸，錄得一勝一和；小女將們亦於2019上海「金山杯」國際青少年足球邀請賽中，擊敗西澳聯隊贏得賽事季軍，令陳詠詩對相當看好港隊的未來，「未來3至4年，由她們慢慢接班，香港隊的將來一定會很好。」

曾柏同（中）後備上陣僅3分鐘，惟亦是近年女足最年輕的一隊上陣球員之一。（袁志浩攝）

戰畢菲律賓後，香港女足將會備戰來年省港盃賽事，而主教練列卡度亦透露，明年3月球隊很大機會將遠赴土耳其參加邀請賽。他期望能在備戰期間集合更多青年球員，進一步提升隊內團結度與實力。