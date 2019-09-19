【歐聯】PSG主場大炒皇馬　三叉戟齊缺陣　迪馬利亞梅開二度復仇

歐聯首輪分組賽的重頭戲，必定是由法甲班霸巴黎聖日耳門主場硬撼「銀河艦隊」皇家馬德里。PSG在尼馬﹑卡雲尼及麥巴比的前線三叉戟因傷同時缺陣，大大影響球隊攻力，但曾效力皇馬的迪馬利亞挺身而出，個人梅開二度下，領球隊以3球淨勝皇馬。

PSG的前線鐵三角同時缺陣，主帥杜慈派出新兵伊卡迪夥拍沙拉比亞及迪馬利亞攻堅，而倒戈的門將拿華斯今仗同樣正選出戰；新加盟皇馬的夏薩特在今仗首度擔正，正選披甲。

剛由皇馬轉投PSG的拿華斯，今仗同樣正選倒戈上陣。（視覺中國）

雖然尼馬未能披甲，但他亦有現身支持球隊。（視覺中國）

巴黎聖日耳門的前線主力悉數缺陣，但在兩名皇馬舊將迪馬利亞及拿華斯的帶領下，戰力未見太大影響。迪馬利亞禁區內接應祖安巴尼特（Juan Bernat）的橫傳，快腳一射近柱入網，在14分鐘先開紀錄。該名阿根廷球員在上半場中段再度建功，在禁區頂控定熨射破網，再度收死高圖爾斯，PSG領先兩球返回更衣室。

皇馬在下半場積極反撲，可惜一直未能追成較接近比數，更在完場前被PSG一次反擊得手，祖安巴尼特橫傳予梅尼亞完成反擊，在補時1分鐘錦上添花，結果PSG在主場3球擊敗皇馬，全取3分。

皇馬舊將迪馬利亞今仗挺身而出，梅開二度領球隊獲勝。（視覺中國）

迪馬利亞倒戈領風騷（按圖放大）

皇家馬德里在上﹑下半場都曾經攻破PSG的大門，但分別因加里夫巴利手球及賓施馬越位在先，而未能為皇馬破蛋。皇馬的夏薩特及巴利等球員，合共炮製9次埋門，但全數未能命中目標，亦是皇馬自2003/04球季以來的首次。

賓施馬等多名皇馬球員全場未能製造一次中目標攻門，結果未能破蛋。（視覺中國）

迪馬利亞慶祝惹皇馬迷不滿

迪馬利亞早前受訪時曾經提及過，皇馬希望收購占士洛迪古斯而將他投閒置散，倒戈的迪馬利亞今仗梅開二度，成為球隊的贏波功臣，以表現「報復」舊球會，他在入球後如常慶祝，但此舉令一眾皇馬球迷相當不滿。

梅尼亞在完場前錦上添花，為球隊鎖定3球勝果。（視覺中國）