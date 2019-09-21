【謝德謙｜英超遊物】丹尼爾占士邊路發難具威脅　價廉物美之選

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我等到花兒也謝了！下星期，風靡所有球迷的足球遊戲終於出爐，過去幾星期介紹的球員，終於可以一試他們的真正實力。無獨有偶，之前提及的球員在英超賽場上表現都相當不俗，車路士的前鋒艾巴咸更連中三元。所以今次的主角，我找了一位在今屆賽事令人眼前一亮，更被名宿傑斯力讚的球員，他就是新加盟曼聯的翼鋒——丹尼爾占士！

撰文：謝德謙（Now Sports足球評述員）

丹尼爾占士電競評語：邊路值得一試的人選

這位威爾斯國腳已為曼聯取得3個入球，以一位年僅21歲的年青球員，第一季效力大球會，可以這麼快交出穩定表現實屬難得。雖然在遊戲當中實力未算太突出，但速度方面還是跟現實的他一樣快，高速在邊路快放絕對是他的拿手絕技。

丹尼爾占士高速在邊路快放，絕對是他的拿手絕技。（Getty Images）

英超第6輪直播賽程，焦點賽事是車路士主場鬥利物浦。（01美術製圖）

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玩家在遊戲內，可以嘗試把他放在兩翼位置進行爆破，特別在左路，可以以高速擺脫對手切入中間進行施射。丹尼爾占士在現實中，亦曾經出現類似入球，相信在遊戲中應該更輕而易舉。如果大家想要一位價廉物美球員，丹尼爾占士值得一試！

英超第6輪賽程。（01美術製圖）

英超 - 韋斯咸 對 曼聯 星期日晚上8時30分

Now Sports英超1台 (Ch. 621) 現場直播

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】

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