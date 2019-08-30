【謝德謙｜英超遊物】車路士艾巴咸年輕當打有身材　「屈高」一流

大家好！我謝德謙又在這裏和大家見面啦！一如以往我都會送上一位「潛力股」的球員，但還未介紹今次主角的時候，我想分享一下十多年前開始玩足球遊戲的戰術，我的主要戰術相當簡單，打一個4-3-3陣式，左右前鋒必須是速度最快，再以快速落底線傳中，當然中鋒要是個擅頂的球員，當中我最常用的中鋒是真高拿和比亞荷夫，我們俗稱「屈高」，所以你有一個好中鋒是十分重要。 撰文：謝德謙（Now Sports足球評述員）

艾巴咸電競評語：年輕有前途或有意外收穫

而英超中當然不乏好中鋒，而要在遊戲裡我一定選擇年輕又有前途的，車路士今季外借回收的前鋒艾巴咸（Tammy Abraham、馬會譯名譚美阿巴謙）正是一個好選擇。上季外借阿士東維拉立即就能發光發熱，為球隊射入25球，今季回歸車路士很多球迷起初都不看好，說他在英冠當然能一帆風順，但英超整體要求就完全不一樣，不過艾巴咸透過頭幾場比賽就用表現去終結一切的質疑。

謝德謙指艾巴咸年輕又有前途，最重要是身材高大，有力在英超大放光芒。（Getty Images）

英超第4輪直播賽程，焦點賽事是北倫敦打吡、阿仙奴主場鬥熱刺。（01美術製圖）

上周對諾域治個人梅開二度，帶領車路士迎來今季第一場英超勝仗，他除了身高優勢外，腳下功夫亦不輸蝕，加上走位靈活，大家可能一開遊戲未必可以齊到人腳，此時不妨試下用艾巴咸開下局，或者會有意外收穫！

今季《英超遊物》這個環節都有機會於Now Sports英超1台直播前播出，多多指教！

英超第4輪直播賽程（01美術製圖）