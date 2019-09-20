【東京奧運．劍擊】男佩羅浩天新季捲土重來　「心態要更硬淨」

「剛剛亞錦、世錦賽是有點緊張。」羅浩天坦言道。這名香港男子佩劍代表先後在兩個大賽失利，他直言為爭取2020東京奧運積分而感壓力。11月開季在即，去年亞運奪得個人和團體賽銅牌的他，表示需調整心態力爭奧運入場券。

羅浩天今午返回母校沙田蘇浙公學與師弟妹分享當運動員的經歷，正在休季的他將赴冰島的衛星賽寓賽於操，為新一季備戰。對於休季前的兩項大賽失利，先在6月於日本舉行的亞洲劍擊錦標賽32強止步，再在7月世錦賽正賽首圈出局，他坦言因緊張失準：「始終兩個賽事都佔奧運積分很大比重，所以在新一季世界盃和大獎賽都要盡量爭分。」

羅浩天今午返回中學母校分享，向師弟妹傳達運動員堅毅不屈的精神。（葉詩敏攝）

羅浩天返回母校沙田蘇浙公學與師弟妹分享（按圖放大）

去年的雅加達亞運，男佩隊取得2面銅牌，團體賽外還包括羅浩天的個人獎牌，他直言亞運後有所鬆懈，要重拾亞運時放手一搏的心態，「其實這幾年主要問題都在於心態，技術上跟世界劍手不是爭很遠，惟獨心態不夠硬淨，場上調整不及他們快。」

羅浩天在去年勇奪雅加達亞運個人銅牌，奪得男佩史上第二面個人獎牌。（資料圖片）

「大師兄」林衍聰退役後，27歲的羅浩天成了隊中接班人，壓力着實不小。問到阿聰對兩個大賽失利可有看法，羅浩天笑言二人相識多年，一切盡在不言中：「他知道我們4人會緊張，所以不會說太多，拍一拍膊頭讓我們放鬆，反而對我們發揮更好。」

他打算在10月初自費赴冰島打衛星賽：「因為只佔很少分，我們港隊平常是不會去的，通常都是我們自費去，因為想盡量爭分和為11月新季作準備，今次打算自費出賽。」