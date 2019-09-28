【新界行山路線】粉嶺出發去南涌探石板潭　野豬阻路改烏蛟騰落山

粉嶺火車站乘坐綠色専線56K小巴，到達南涌天后宮落車。首先進入南涌道，長長的馬路一直走，旁邊靠左是南涌河，而兩旁有幾道水田和小湖泊，風景美麗。

石板潭為人所認識就是幾個大小壺穴（小牛牛授權使用）

路線：南涌 > 石板潭 > 横七古道 > 烏蛟騰 路程：12公里 需時：約4小時 山徑狀况難度：3星 路况：穿林路2%，石級5%，石屎路15%，浮沙碎石路1%，攀爬石徑1%，石板徑20%，泥徑56% 曝曬：70% 攀爬：0% 補給：没有

很快便到達水壩，這裏是屏南石澗入口，不要進入喔！轉左進入衛奕信徑10段，都是石屎馬路。緩緩上斜，經過幾個彎道之後，看見一個公廁，靠左邊落斜進入小山徑，有絲帶記號，這一段山徑比較斜，亦相當濕滑，泥土上佈滿青苔，必須小心，很快便到達屏嘉石澗。

由於前幾天下了大雨，所以當天十分大水，水位上漲。如果不打算落水，可以從左邊山徑行，很快便到達石板潭，這裏最為人所熟識就是有幾個大的壺穴，天時暑熱，山友都喜歡走進壺穴中浸個涼快，亦是打卡熱點。這幾個大小壺穴是由瀑布之強勁水力，推動石塊石洞中打磨，經過多年才形成的。壺穴上方是一個大瀑布，大水傾盆瀉下來，流入大潭中，加上旁邊樹木林蔭襯托，組合成一幅美麗的圖畫。

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按圖看清沿途風景、設施▼

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今次我們不打算行澗，原路返回公廁，繼續沿衞奕信徑走，到達一個小涼亭，旁邊有一道小石級，長滿翠綠青苔，經過一條小溪澗，看見一個集水處，從高處望下，可清楚看見一個大漩渦。這個排水處不建議走近，因為稍一不慎跌進裏面後果不堪設想。

離開衛奕信徑轉入橫七古道，大部分由大石板鋪砌而成，要特別留意石面上長滿青苔，必須小心喔！山徑大致平緩而走，兩旁充滿樹蔭，舒適易行。

本來計劃經横七古道前往新娘潭，可是途中遇上幾頭大野豬阻路！憑小編經驗，只要慢慢從旁走過，不要打擾牠便可渡過，可是多次嘗試，野豬仍是不肯離開，並大聲叫囂，與牠糾纏了一段時間，為安全起見，最後唯有改變目的地。

轉上另一山徑，途中有多個開揚位置，可看見八仙嶺山脈美景，令我們不時停留打卡，耽誤了不少時間呢！繼續沿山徑落山，經過三担籮到達新娘潭路，再轉向烏蛟騰乘搭20R專線小巴離開，完成今次旅程。

按圖看清沿途風景、設施▼

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注意事項： ~ 乘坐56K小巴記得同司機叔叔講天后宮落車 ~ 横七古道部份路段長滿青苔，小心滑倒，建議帶備行山杖 ~ 山澗路段濕滑崎嶇，有一定風險，必須由經驗人仕帶領 ~ 天氣炎熱，建議每人最小帶備2公升水 ~ 保持郊野清潔人人有責，自己垃圾自己帶走

【本文獲「小牛牛快樂行山郊遊相集by Chan Keung」授權轉載。】