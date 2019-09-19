【行山】海防博物館辦軍事遺址考察團　邀公眾了解松林炮台歷史

行山3個鐘，認識香港軍事歷史。 香港海防博物館在秋冬舉行6次軍事遺址考察活動，其中兩次到郊外行山，參觀城門軍事陣地及松林炮台。海防博物館方面表示，城門陣地及松林炮台是香港郊野少有仍保留完整的軍事遺址，其中松林炮台更相對易去，適合不同的參加者參觀。

香港海防博物館正閉館進行更新工程，明年才重開。在閉館期間，他們安排多項館外活動，例如在今年秋冬的6次軍事遺址考察活動，其中在9月22日及29日下午的兩次活動，海防博物館將帶參加者到城門陣地及松林炮台。

海防博物館一級助理館長李家樂（左）及二級助理館長周俊基（右）接受訪問。（顏銘輝攝）

松林炮台位於港島西的龍虎山郊野公園內，是香港地勢最高的炮台遺址。海防博物館二級助理館長（教育服務及市場推廣）周俊基介紹：「二戰時，沒有大規模的戰爭在炮台發生過，因為1941年已經被日軍炸毀。遺址入面有炮台、兵房及掩體，比較完整，相對企理，入去看的感覺亦較舒服。」

周俊基解釋，這些在炮台旁的遮蔽處的功用；他指，士兵發炮後要找地方躲藏，因為他們擔心大炮的後座力，或者其他東西爆出來。（顏銘輝攝/資料圖片）

參觀松林炮台的活動在9月29日下午2時起開始，由香港史學會帶隊，於山頂廣場集合，到下午5時完結，亦在山頂廣場解散。市民可以到海防博物館的網站下載報名表格，若果報名人數過多，將抽籤決定，於下周一（9月23日）下午5時截止報名。周俊基表示，博物館以前舉辦過松林炮台的活動，他說：「路線相對容易，適合不同的參加者參觀。」

跟住照片看松林炮台遺址（按圖放大）：

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另外，在9月22日下午，海防博物館會舉辦參觀城門陣地的活動，同樣由香港史學會帶隊，但已經截止報名。周俊基笑言活動非常受歡迎，很多人報名。海防博物館一級助理館長李家樂介紹：「整條醉酒灣防線，全長18公里，為了應付日本陸軍南下而建，最終未能發揮應有效用。這道防線昔日的據點，很多已經因為不同原因湮沒，或者在樹叢之下，唯有城門碉堡相對完整，可反映當年戰事的狀況，了解防守的部署、進攻的路線，如何攻入城門陣地。」

海防博物館二級助理館長周俊基向傳媒介紹軍事遺址考察團。

周俊基指，城門陣地遺址像蜘蛛網一樣相通，有多條地道，方便士兵防守。他表示若果天氣及環境許可，例如沒有大雨水浸，活動當日會帶參加者進入部分軍事遺跡之中。

周俊基特別提到遺址內的一處景點，他說：「其中有個位置刻住『若林隊佔領』幾個字，當時是1941年12月10日晚，日軍228聯隊中尉若林東一，佔領碉堡後，就刻了自己的名上去。若林東一這個人幾得意，他有1.9米高，是個比較高的人，亦比較遲才在軍校畢業。」

在城門陣地的遺址內，有「若林隊占領」的刻字。（由香港海防博物館提供）

「因為佔領城門碉堡，日本軍政府就捧他做『戰神』，頒了張證書給他，後來他被調到爪哇，31歲就戰死了；死後，他還獲追封獎章，在日本的戰史上，他很厲害，在生前有張證書，死後就再多一張。」周俊基續道。

城門陣地遺址內的情況。（顏銘輝攝/資料圖片）

城門陣地中的環境（按圖放大）：

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除了9月兩次行山看軍事遺址的考察，海防博物館還有4次行程較輕鬆的活動，分別是赤柱軍人墳場、西灣國殤紀念墳場、中區軍事遺跡以及九龍公園軍事遺跡，大家可以留意海防博物館網站公布報名詳情。

海防博物館其餘4次活動詳情（按圖放大）：

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海防博物館網站公眾參觀活動連結：請按此