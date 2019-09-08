【沙田行山路線】黃泥頭起步登黃牛石城　巨石群立如港版摩艾石像

黃牛山（英文名稱作 West Buffalo Hill，意指西水牛山），標高604米，為標高606米的主山水牛山之副峰，亦可將整體視作雙峰山。山之南坡有三組露岩，遠望如列崖，近望如石牆，行山界美稱為「黃牛石城」。 此石城最壯麗之角度，僅能身在其中方知其峻，而難於四方體會。以水牛山為首的水牛山脈，以石芽山北脊及西北脊之齒狀稜線最為精彩，境內僅次鳳凰山狗牙嶺。西向之集水區，匯集於花心坑，流出沙田海；集水區以外之坡面，皆陡峭難走。

黃牛石城（刹那授權使用）

路線︰黃泥頭→石芽背→黃牛山→水牛山→石芽山→牛凹→花心坑→黃泥頭

由黃泥頭起步，往右走即登上發自花心坑的橫山車路，亦是前往老鼠田坑的路線。抵老鼠田坑路口，往左登上護土牆旁之梯級，有隱密小徑藏於脊上。不過一分鐘步程，與一條明顯泥路相交，此徑似是附近村民舖設白色膠水管，引老鼠田坑之水所用，登山小徑就在泥徑右邊，比剛才來得清晰。

身後俯瞰整個沙田谷，還有居中偏左之大帽山。至250米左右之小山頭，有不明遮蓋物，雖以一窺內部，山頭平整，似晨運之地。回想登山至此前，遇有三名帶口音男子落山，向其打招呼，回應後三人皆沉默，令人生疑。

小山頭後即有小急降至十字路口，左降路返黃泥頭，左上路登黃牛山，前路則乃經石芽背接麥徑之石砌古道。遊人多取左降路返歸。

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此石砌古道屬大腦古道一部份，昔日村民以此為主徑，可由蠔涌經界咸、大腦，翻越石芽背，抵黃泥頭再出瀝源。依黃牛山腰而建，闊落好走，幾分古雅，不見現代石屎痕跡，往外可見牛坳山，且樹蔭滿途，可算是難得的一條古道。

至石茅背五叉路口，以正東順時針起，可往麥理浩徑「萬里長城」、尖尾峰、老鼠田之花鼠古道、黃泥頭（即剛才走過的路）及黃牛山。

邃登黃牛山，路邊有大量用枯葉堆起，用以保護刻意栽種的羅漢松苗。急登黃牛山，中段有石砌梯級。此刻右方即黃牛山下有一列直崖，此為黃牛石城之一部份。

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山上芒草處處，本是秋日山景，不解時下流行集中前往一處賞芒草的行為。近黃牛山頂處即棄主徑，橫移入石陣。黃牛石城可依高度分為三層，近山頂處之石陣如塔，為上層，中層者宏大幅員廣，下層則懸於壁下，企石數柱如復活節島巨石陣。

甫入上層，有青年眾遊走攀爬，邃棄此地，沿邊下降，回望上層，如塔如堡壘，易守難攻；中層看似普通，然而再後下走，即見中層如一列城牆，莫敢直攀；而下層則最蔚為奇觀，巨石相疊如巨人作品，屹立斜坡傲視黃涌石澗澗谷，有如復活節島幾尊摩艾像一樣，奇雄壯麗，氣勢不凡。

石下有一孔道如窗，陽光囊過，橙色苔蘚泛光，與翠緣色苔蘚互相輝映。重返黃牛山頂之際，剛才之青年詢問下降之路，答後隨即登上山峰，小休片刻。

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別過黃牛山，有一怪雲於吐露港上空。霧氣漸起，如斯接近之水牛山及石芽山亦抹上一片白霞。

水牛山東稜亦有露岩，其氣勢與黃牛石城蓋不能比，卻有一條快速下降至麥理浩徑的山徑。不久遇到四年少女，向我查問最快回到白沙灣的路，東脊便是最佳答案。水牛山並無測量墩，其北稜起伏不斷，伸延至石芽山，惟上落不覺辛苦。

華麗杜鵑、紅杜鵑初露花顏。取道牛凹一脊，可望北脊飛瀉之絕崖，亦見水紋紋理之露岩。

面向女婆山豪豬石急降，近牛凹處密草叢生，惟路徑猶存，不久即接梅花古道之女婆坳，東指梅子林，西走花心坑。往花心坑方向，隨即變成石屎路，路邊大量田地，只見圍欄而不見景。行約十數分鐘，即抵黃泥頭，可選擇賦歸之交通。

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