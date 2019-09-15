【九龍行山路線】黃大仙站起步上大老坳石芽背　高位俯瞰市區景色

今次介紹一條簡單路線，由黃大仙站起步，再由法藏寺一直走到去花心坑，沿途有石屎路、山徑、泥坡路、郊遊徑，考驗行山者適應能力，還有靚靚高山景觀。

靚靚高山景觀（小牛牛授權使用）

路線：黃大仙站 > 法藏寺 > 沙田坳道 > 紫竹亭 > 獅子亭 > 衛奕信徑4段 > 吊草岩 > 大老坳 > 基維爾訓練營 > 麥理浩徑4段 > 石芽背 > 花心坑 路程：約10公里 需時：約4.5小時

首先坐港鐵到黃大仙站落車，一直沿沙田坳道方向直上，初時大段斜路的確幾吃力，過了聖母醫院，再上就見到法藏寺。沿馬路直上，見到幾棵超巨型榕樹，估計有60至70米高，樹身非常粗壯，連樹根都有足足一般樹身那麼粗。

拍照後繼續沿馬路直上，間中有汽車上落，要注意安全，又有不小晨運客和跑山友愛在這段路操練。

小編途中發現一條紅脖游蛇，顏色鮮豔應該是有毒的。在夏天，牠們比較活躍，但通常都不會主動攻擊人，所以見到不用驚，亦不好打擾牠們，避開就可以了。

拍照後繼續上路，到達紫竹亭，石牌匾後是一條紅色的石樓梯級，兩旁都有些苔蘚，彎彎曲曲的設計，充滿懷舊風情。

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按圖看清沿途風景、設施▼

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接着直行經過獅子亭之後，正式踏入衞奕信徑第4段，其實都是石屎馬路一條。到達吊草岩、大老坳，有幾個開掦位，可以俯瞰整個東九龍，非常美麗，更有人喜歡夜晚駕車上來看夜景，的確好正！影完相之後正式進入麥理浩徑第4段，經過基維爾訓練營，這裏有很多鍛練技能的設施，例如攀繩、爬長場、繩網陣……等等。

小編繼續沿山徑走，到達石芽背山脊，右面是黃牛山，左面是落山往花心坑。本來好好天，打算去黃牛石城，怎料突然行雷「轟轟轟」，個心即刻離一離，很驚被雷電擊中，只好沿山脊速腳落山。這段路有點崎嶇，部分路段野草茂密，不過不太難行，好快就到達花心坑完成旅程。

按圖看清沿途風景、設施▼

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注意事項： ~夏天炎熱，路程較長，必須帶備多一些飲品，補充水份 ~石芽背其中一段山徑比較崎嶇，要小心慢行 ~愛護郊野清潔人人有責，自己垃圾自己帶走

【本文獲「小牛牛快樂行山郊遊相集by Chan Keung」授權轉載。】