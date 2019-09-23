【F1．新加坡站】法拉利雙雄揚威獅城　華迪爾相隔392日再奪冠軍

原以為法拉利在一級方程式（F1）新加坡夜賽奪冠機會渺茫，結果卻喜出望外地在今年首次包辦冠﹑亞軍，暑假後連奪3個分站冠軍，而華迪爾亦打破13個月的「冠軍荒」，再嘗分站冠軍滋味。原本帶頭的陸克萊因為比隊友早入維修站的關係，結果將冠軍拱手相讓予華迪爾，該名年輕車手亦有表達其不滿。

法拉利在周六（21日）舉行的新加坡站排位賽中，表現神勇，陸克萊連續3站以頭位起步。戰至第19個圈，在第3位起步的華迪爾率先進入維修站，在重返賽道時正好在雷諾的侯根保前方，免於受慢車影響。原本領先的陸克萊在及後進行更換輪胎，但當他在返回賽道已被隊友華迪爾超越。法拉利兩架戰車提早進入維修站，在比賽末段受到不少威脅，幸好在安全車3度出動下，力保頭兩位完成。平治的咸美頓在較後時間才換輪胎，使他被紅牛的韋斯達賓超越，結果只能以第4位完成，今年第3次未能登上頒獎台。

兩架法拉利戰車今年首度包辦冠﹑亞軍。（Getty Images）

新加坡站前10名車手（按圖放大）

+ 6 + 5 + 4

陸克萊未能乘勇連續3站奪冠，而他在離開維修站時被隊友華迪爾超越，他直接透過無線電表示錯愕，並不明白車隊為何作此決定，而他的比賽工程師以「這是我們能力範圍最好的決定」回覆該名摩納哥車手。

陸克萊最終屈居亞軍，在頒獎台上亦見他露出失望之情。雖然對賽果略感失望，但他表示對車隊包辦冠﹑亞軍感高興，「在這個情況得亞軍顯然是難以接受，在我而言當然感失望，但我對車隊今年首次包辦前兩名感到雀躍。不過，今站得多於失，我將會繼續努力，以更強的姿態回歸。」

陸克萊在今站對車隊的決定大感不解。（Getty Images）

咸美頓只能以「梗頸四」完成賽事，今年第3次未能登上頒獎台。（Getty Images）

華迪爾打破13個月的「冠軍荒」，相隔392日後再嘗分站冠軍滋味，一吐烏氣，亦是他職業生涯第5次贏得新加坡站冠軍，成為「黑夜之王」。

法拉利的車隊領隊Mattia Binotto在賽後就為何華迪爾先入維修站解畫，「當時韋斯達賓即將進入維修站，為了確保華迪爾的位置，所以他先入維修站，及後他以新輪胎造出快圈。」

華迪爾相隔392日再奪分站冠軍。（Getty Images）