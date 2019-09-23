【意甲】列貝利跑足半場窩利開齋　費倫天拿補時遭阿特蘭大逼和

法國前國腳列貝利憑着高速突破縱橫球壇，「刀疤仔」步入球員生涯暮年，來到意甲費倫天拿，依舊「屈速」。 上仗悶和祖雲達斯從後力追兼搶走C朗拿度腳下球，列貝利今仗作客阿特蘭大，取得意甲首個入球，過程盡顯速度與技術。可惜，「紫百合」浪費大好形勢，補時被迫和，開季4戰後仍未開齋。

列貝利約滿拜仁慕尼黑後，季前免費加盟費倫天拿，在開季4仗聯賽皆上陣。而繼上仗主場對祖雲達斯後，他在今仗作客阿特蘭大亦擔任正選箭頭。「紫百合」開局不錯，上半場憑費達歷高基艾沙（Federico CHIESA）射門，被敵衛改變方向而先開紀錄。

列貝利寶刀未老，出戰意甲至第4仗開齋。（Getty Images）

下半場65分鐘則由基艾沙助攻讓列貝利開齋。當時阿特蘭大進攻至禁區頂，被費倫天拿守衛大腳解圍。基艾沙在中線附近搶走阿特蘭大守衛腳下球，沿右邊策動反擊，大腳傳中。回防的列貝利自中圈飛奔，迅即跑到禁區頂。敵衛沒有緊纏，列貝利未待球着地，施展窩利鏟射，皮球溜向遠柱網仔，盡顯功架，亦是他登陸意甲後首個入球。

列貝利（左一）入波，多謝前鋒拍檔基艾沙（左二）。（Getty Images）

列貝利近來成為正選，表現交足貨。（Getty Images）

列貝利在入球後不久便退下火線，眼巴巴看着費倫天拿被迫和。阿特蘭大於84分鐘由伊利錫（Josip ILICIC）的窩利抽射扳回一城，補時5分鐘卡斯泰尼（Timothy CASTAGNE）於禁區頂再來一記窩利，驚險逼和2：2完場。費倫天拿開季至今2和2負，仍未開齋，暫時包尾。今季初戰歐聯的阿特蘭大則以7分排第6。