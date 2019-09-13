【意甲】山齊士冀返賽場重拾勇態　盧卡古因消化系統問題致肥

盧卡古及阿歷斯山齊士在曼聯度過失意的日子，二人在今夏分別離開紅魔鬼，不約而同轉投國際米蘭，在意大利再度聯手。山齊士期待與盧卡古有更多上陣時間，務求再以最佳狀態示人。另外，盧卡古受訪時，解釋為何在效力曼聯時期的身形走樣。

盧卡古（Romelu Lukaku）與阿歷斯山齊士（Alexis Sanchez）份屬好友，二人在曼聯同樣未能取得成功，在今夏分別加盟國際米蘭，故劍重逢。

山齊士早前接受《ESPN》訪問，表示他與盧卡古希望重拾佳態，為國米再創佳績，「我與盧卡古在曼聯未有足夠的上陣時間，我們未能以最佳狀態示人，加上球隊有太多變動，所以我認為這不是效力曼聯的最佳時機。我與盧卡古在訓練時有不俗的狀態，我相信只要有上陣機會便可以重拾比賽狀態，而我們加盟國際米蘭目的是為球隊取得成功，在季尾便會知道是否成功。」

盧卡古與山齊士私交甚篤，二人將一同為國米打天下。（Getty Images）

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盧卡古加盟國米後，為球隊上陣兩場均有進帳，而山齊士亦大讚好友是在世界上獨一無二的球員。該名比利時箭頭轉投國米後，身形明顯比效力曼聯時消瘦，他在受訪時表示因為消化系統問題影響，「我一直擁有正常的消化功能，但我的營養師告訴我，在效力曼聯時消化系統有問題，所以營養師為我制定新的餐單，在9月初測試脂肪含量時，已經回復最佳的水平。」

山齊士被曼聯外借至國際米蘭，有望有今輪聯賽首度披甲。（國際米蘭官方Twitter截圖）