【英超】利物浦門將艾利臣自稱近乎復出　讚阿祖安讓自己安心休養

巴西國門艾利臣比加自8月9日大勝諾域治4：1一戰，39分鐘因傷退下火線後，守護「紅軍」大門的職責由開季前才簽入的阿祖安代替。 艾利臣近日稱自己已接近可以復出的階段，大讚臨危受命代替自己的阿祖安表現出色，使得他可以安心養傷。

艾利臣在英超揭幕戰主場對諾域治一戰，上場僅39分鐘就因小腿傷勢被逼退下火線，由開季前才簽入的阿祖安代替。

該名西班牙門將在艾利臣養傷期間，成為了利物浦的守護神，助球隊奪得了歐洲超級盃殊榮，亦是自己職業生涯首個獎盃。由阿祖安守住大門的紅軍，開季至今英超6場全勝，士氣一時無兩。

艾利臣季初小腿受傷。（Getty Images）

阿祖安成為利物浦球員不久就奪得歐洲超級盃。（Getty Images）

艾利臣去季表現出色，助利物浦奪得隊史第6座歐聯冠軍，早前獲選為國際足協（FIFA）年度最佳門將。這名巴西鋼門近日表示自己復原良好，「已開始落場做一些門將訓練」。

26歲的他又說：「過去兩周我連走路都有點麻煩，所以（復操）令人感到鼓舞。作為球員，當然想與其他隊友一起踢波，這是我最愛做的。」

艾利臣獲選為FIFA年度最佳門將。（Getty Images）

「主場、作客的比賽，我都透過電視觀看，我只知自己有多想比賽，我想在現場幫助隊友。我很期待復出，我不能再等待了！」艾利臣說。

艾利臣讚阿祖安表現出色。（Getty Images）

「阿祖安是特別的」

阿祖安於英超開鑼前4日才加盟，但首戰就要後備上陣，守住紅軍大門，更於歐洲超級盃撲出十二碼幫助利物浦捧盃。艾利臣讚球隊今季表現出色之餘，更點名讚阿祖安：」他是個特別的球員，季前才成為我隊球員，但一來到就展示出自己的價值，不只是作為球員，更重要的是他的性格。」

「他場上表現十分出色，」艾利臣補充說：「多得他，我能夠安心養傷，這對大家來說都是件好事。」