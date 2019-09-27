【法甲】尼斯更衣室7萬歐元手錶失竊案　疑為18歲新星所為

尼斯更衣室閉門失竊案，謎底已經解開！ 丹麥中場多爾貝治在今月中的操練後回到更衣室，發現一隻價值7萬歐元的手錶不翼而飛。法國傳媒披露，18歲迪亞比法迪加已經承認偷了多爾貝治的手錶，並向隊友及教練道歉。

21歲的多爾貝治今夏以2000萬歐元由阿積士轉投尼斯，但季初就遇上失竊事件，他在月中報警，稱於9月16日的球會操練後，發現自己放在更衣室入面一隻價值7萬歐元的手錶不翼而飛。多爾貝治十分憤怒，要脅拒絕上陣，但他在之後一場聯賽都有披甲，並取得入球，助尼斯主場以2：1擊敗迪安。

多爾貝治在月中發現更衣室中的手錶被盜去，已經報警處理。（視覺中國）

究竟是外人爆竊，還是自己人所為？法國《隊報》昨日披露，其隊友18歲前鋒的迪亞比法迪加（Lamine Diaby-Fadiga）被列為疑犯。更有法國傳媒稱，迪亞比法迪加已經向球會認錯，他在律師陪同下，回到球會，向多爾貝治及教練韋拉道歉。

18歲前鋒的迪亞比法迪加（左）據報偷了多爾貝治的手錶。（視覺中國）

警方及尼斯都分別進行調查，若證實迪亞比法迪加盜竊隊友財物的話，他很可能被球會終止合約，危及職業生涯發展。迪亞比法迪加被視為尼斯其中一名最具潛質的新星，他13歲就加入尼斯青年軍，入選過法國U16、U17及U18等小國腳，並在16歲已經為尼斯一隊披甲。

多爾貝治（右）今夏從阿積士加盟尼斯，是球會的主力射手。（視覺中國）

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