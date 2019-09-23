【法甲】尼馬再攻入絕殺球　PSG作客一球險勝里昂

開季前離隊聲不絕的巴黎聖日耳門前鋒尼馬，繼上場聯賽攻入絕殺一球，今仗再度成為英雄，在87分鐘入球奠勝，擊敗里昂。尼馬上仗遭球迷狂噓，今仗在開角球時，亦被球迷投擲雜物攻擊。

尼馬在周中鬥皇家馬德里的歐聯賽事未有披甲，在仗硬撼里昂就正選上陣，夥拍迪馬利亞及祖普莫亭攻堅。雖然里昂由迪比及穆沙迪比利合組的前線多次攻門，但全場錄得尷尬的零次中目標攻門，相反巴黎聖日耳門的21次射門，其中7次中目標。

迪比在內的里昂鋒線，在今仗多次埋門亦未能中目標。（視覺中國）

在麥巴比及卡雲尼繼續養傷的情況下，尼馬肩負起入球的重責，該名巴西球星在上仗已為球隊射入奠勝一球。尼馬上半場在12碼點附近施射，被里昂門將撲出，無功而還，及後他的直射罰球再度未能射破對手門將的十指關。

PSG在下半場繼續尋求打破缺口的機會，迪馬利亞入楔近射，同樣未能破關。戰至比賽末段，尼馬禁區內接應迪馬利亞的傳送，背對龍門下轉身扣過對手守衛，左腳射遠柱入網，在87分鐘打破悶局，結果一球絕殺對手，全取3分，PSG在各項賽事取得5連勝。

尼馬在比賽末段攻入絕殺一球，以表現回應球迷的批評。（視覺中國）

尼馬繼上場聯賽對斯特拉斯堡的補時入球絕殺對手，今仗再度成為贏波英雄。不過，該名巴西球星在今仗依然受球迷的「熱情」款待，當他在下半場準備開角球時，看台上的球迷不斷向尼馬投擲雜物，尼馬被擊中後立即離開角球旗，他亦將雜物踢出場外，擾攘一段短時間才可繼續比賽。

尼馬在開角球時，受到球迷投擲雜物所影響，需要在保安的阻止下球賽才可繼續。（視覺中國）

Neymar scores the winner for PSG after fans threw things at him the whole game, you love to see it. #OLPSG pic.twitter.com/HJRYZ3PqDk — James (@Jamess_1900) September 22, 2019

PSG領隊杜慈表示尼馬在隊中的作用斐然，並指他將全力以赴為球隊出賽，「尼馬在球賽中的重要性依然，當然他在數月受傷後，需時提升體能狀態，但他在場上依然是對手的心腹大患。尼馬現時確實留在隊中，亦會百分百全心全意為球隊出戰，我對此並不擔心。」