【港足】U15亞錦外出線機會渺茫　主教練讚小將無懼強敵

香港U15代表隊於「亞洲足協16歲以下足球錦標賽」外圍賽分組賽最後一場，惡鬥老對手朝鮮，始終無法打破對賽宿命，以4球之差落敗而回。賽後港隊雖仍可以「最佳次名」方法晉級，惟機會渺茫。

港隊今仗雖以勝利為目標，欲取得小組首名出線資格，惟朝鮮實力在香港之上，上半場佔盡優勢。港隊在首30分鐘能保持清白之身，不過其後朝鮮博得十二碼並射入打破僵局，港隊於完半場前3分鐘內連失兩球，分別遭對方禁區內燙射及窄角度抽入，半場落後0：3。

港足U15分組賽煞科戰對朝鮮，對手身型及技術明顯優勝。（香港足球總會）

得失球差落後 最佳次名出線機會微

今屆外圍賽共有11個小組，除首名球隊直接晉身決賽周，另外4支最佳次名球隊亦可出線；倘主辦國巴林出線，則第5支最佳次名亦可進入決賽周。因此港將若減少失球，較佳得失球差或對出線有利。

港隊在下半場僅讓朝鮮再入一球，最後以0：4告負，位列小組第二，按例仍有機會以最佳次名資格出線。由於其他組別明日（22日）才完成最後一輪賽事，港隊仍未能確定晉級與否，惟現時球隊得失球差為0，於11支小組次名球隊中排第9，相信出線機會極微。

港隊最終以4球飲恨，僅取得小組次名。（香港足球總會）

樂見球員放膽迎強敵 主教練：找不到批評原因

港隊在2013年曾歷史性晉身亞少盃決賽周，當年港隊於外圍賽分組賽4戰得9分，屈居澳洲之下以最佳小組次名身份出線；球隊成員包括現時港超兵鄭展龍、林樂勤、謝家榮、播磨浩謙及余煒廉等，曾被外界號稱為「黃金一代」。縱然這次港隊或許無法晉級，主教練余小資已為球員表現而自豪：「賽前我告訴球員一件事，就是要踢出一場讓香港人驕傲的比賽，我認為他們做了。相信有留意賽事的球迷，都會為他們付出的努力感到滿意。」

余小資又指，朝鮮實力明顯技高一籌，但球員並沒有因此而恐懼或放棄，如此表現是他樂見的情況。回顧整個外圍賽分組賽，他認為球隊轉變十分正面，「由備戰第一日直到現在，每一位球員都很稱職，變得愈來愈專業，表現每日都在進步，我找不到任何批評他們的原因」。

小將們奮力跟朝鮮對抗，主教練余小資對球員心態相當滿意。（香港足球總會）