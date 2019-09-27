【謝德謙｜英超遊物】般茅哈利威爾遜　左腳純熟射門勁宜趁低吸納

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出爐了！引頸以待的足球遊戲終於到手！這次除了之前一貫的比賽模式之外，還加了一個街頭足球的項目，這個街頭足球令我回想起不少小時候在公共屋邨踢球的畫面。回到正題，又是時候介紹一下「平、靚、正」的球員。

撰文：謝德謙（Now Sports足球評述員）

哈利威爾遜電競評語：放於右路切入　或有意外收獲

其實英超真是一個高手雲集的聯賽，除了Big 6球隊外，其他份子都有很多可以獨當一面的球員。就好像般尼茅夫，今季從利物浦借來了新星哈利威爾遜（Harry Wilson），這位威爾斯國腳在季前，亦有跟隨利物浦到美國踢熱身賽，但始終球隊競爭比較大，所以最終被外借。

哈利威爾遜今季4次正選已入3球，其中射破曼城的自由球更令大家拍案叫絕。（Getty Images）

英超第7輪直播賽程，焦點賽事是曼聯主場鬥阿仙奴。（01美術製圖）

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哈利威爾遜上季為打比郡於英冠上陣40場，取得15個入球、3個助攻，今屆第一年在英超登場，4次正選已經有3個入球，射破曼城的自由球更令大家拍案叫絕。此子左腳非常純熟，無論是角球或自由球都有準繩的落點，可以為隊友製造不少機會！另外在般尼茅夫的比賽，教練艾迪賀維經常將他放在右邊，讓他可以切入中路起腳射門，大家不妨在遊戲內仿效現實中這個戰術，說不定有意外收穫！

英超第7輪直播賽程。（01美術製圖）

英超　般尼茅夫　對　韋斯咸

星期六　晚上9時50分

Now Sports英超5台 (Ch. 625) 現場直播

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】

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