【意甲】國際米蘭挫森多利亞6連勝　山齊士正選首演峰迴路轉

首次正選上陣以處子入球助新東家取得勝仗，這樣的表現有什麼可以挑剔？大概就是緊接因為插水領紅牌、還因此錯過下一輪的榜首大戰。 如此奇幻的情節，恰好發生在國際米蘭的阿歷斯山齊士身上。

30歲的智利國腳阿歷斯山齊士之前在阿仙奴受盡愛戴，但去年轉會曼聯後卻陷入低潮，上陣45場僅攻入5球，終在今年8月底落實外借至意甲豪門國際米蘭。加盟新東家1個月後，「A山」終在今日凌晨作客森多利亞的意甲賽事首次正選上陣並取得處子入球，但過程曲折、結局更是離奇。

阿歷斯山齊士（前排左二）首次為國際米蘭正選上陣。（路透社）

史提芬奴辛斯（左二）為國際米蘭打開紀錄。（路透社）

22分鐘取得處子球 46分鐘領紅被逐

從比賽期間的數據上看，山齊士在20至22分鐘之間連環取得2個入球，乍看是極速梅開二度，但事實上20分鐘的「入球」是隊友史提芬奴辛斯從左邊畸角位起腳，省中A山後再入網，當刻賽會將入球算到A山身上，賽後才修正為辛斯。22分鐘，山齊士終「名正言順」取得自己的國米首球，史提芬奴辛斯禁區頂妙傳予突破越位的山齊士，無人看管下近門撞入。

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阿歷斯山齊士效力曼聯18個月只取得5個入球，轉投意甲後首次為國米正選即有進帳。（Getty Images）

以為山齊士終於復甦之際，他竟在換邊後交出更令人驚訝的表現 ── 比賽換邊後僅1分鐘，國米前鋒拿達路馬天尼斯的射門被森多利亞門將馬迪路拉斯柏救出，A山衝前欲補射時，眼見將比對手後衛快一步觸到皮球，但他卻突然倒地。球證沒有買帳，隨即抽出黃牌，令本已有黃牌在身的山齊士兩黃一紅離場，首次為國米正選上陣，46分鐘已黯然離場。

縱有阿歷斯山齊士換邊後即被逐，仍無損國際米蘭在意甲首6輪全勝。（路透社）

對手始終是榜尾球隊，對國米而言少踢一人影響未算太大，雖在55分鐘被森多利亞的積及贊圖追回一球，但61分鐘再有加利亞甸尼建功，鎖定3：1勝局，意甲首6輪賽事全勝下續坐榜首，暫領先次席的祖雲達斯2分。A山的紅牌雖未有影響賽果，但國米下輪聯賽將在主場迎戰祖雲達斯，而山齊士將錯過這場極重要的爭標之戰。

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