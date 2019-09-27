【港足】U18如常操練明撼直布羅陀　張健峰：球員專心投入比賽

香港18歲或以下足球代表隊今日（27日）被傳出紀律醜聞，正在台灣參加「2019 CTFA U-19 足球邀請賽」的球隊如常操練。取代安頓暫任主教練的張健峰未有主動提及有關紀律問題，僅稱球員會集中備戰明日賽事。

港隊U18雖於今日傳出球員早前曾集體違規，惟正於台灣備戰邀請賽的他們如常進行操練，準備明日下午鬥直布羅陀的賽事。擔任主教練的張健峰雖未提及有關傳聞，但強調球員目前會集中於比賽上，「他們很專心，球場內外的紀律都做得很好。不過可能部份球員之前剛踢畢預備組比賽，狀態及恢復未如理想。」

U18主教練張健峰認為球員訓練時相當專注。（香港足球總會）

勝負非重點 望嘗試新踢法

張健峰自言作為青訓教練，個人來說這次邀請賽的勝負並不重要，他希望球員能如早前港足U15參加亞洲足協16歲以下錦標賽外圍賽一樣，踢出應有打法及部署。他說：「港隊普遍依重長傳及兩翼傳中，但希望在往後比賽中，多於中路組織。雖然集訓時間不長，他們未必能成功，但相信球員已有一些概念。肯嘗試已是很大進步，若取得好成績便是獎勵。」

港隊今日下午如常於高雄國家體育場進行操練，張健峰指部份球員對此大型場館感到興奮及驚訝。（香港足球總會）

港隊跟直布羅陀的賽事於明日下午4時舉行，高雄今日傍晚氣溫約28度，「張峰」坦言相當舒服，惟場館草地偏軟，或影響球員發揮。對於明日對手直布羅陀，他承認掌握資訊不多，「他們是歐洲球隊，即使不屬於一、二線，但身體質素及速度都有機會較我們好。我們會小心應付，盡量踢出賽前部署。」

港隊明天將迎戰歐洲球隊直布羅陀。（香港足球總會）

港隊U18被指於上月到泰國集訓期間，部份球員跟助教到酒吧消遣，疑違反隊規及當地法例。時任主教練安頓及後因向球員掟水樽而遭停職，由其他教練代為領軍，而部份涉嫌違規球員則如常代表香港參賽，入選今次赴台決選名單。

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