【歐聯】C朗破卡斯拿斯紀錄領祖記奏凱　助攻助守倒掛金勾解圍

歐聯C組及D組賽果正路，曼城、馬德里體育會及祖雲達斯齊奏凱，其中C朗拿度為祖記埋齋，助球隊主場以3：0輕取利華古遜，取得職業生涯第102場歐聯勝仗，打破卡斯拿斯的紀錄。

當地時間昨（10月1日）晚的歐聯D組，祖雲達斯主場對利華古遜，由希古恩先開紀錄，他把握對手頭槌解圍失誤，控下皮球，禁區頂起右腳抽射入網，祖記半場領先1：0。

希古恩把握對手頭槌解圍失誤，控下皮球，禁區頂起右腳抽射入網。（路透社）

祖記今場派出C朗拍希古恩踢雙箭頭，再由貝拿迪斯治踢攻中後上，這個進攻組合在下半場合力炮製第二球。在62分鐘，希古恩接應C朗斜傳入禁區，壓落底線傳中，由貝拿迪斯治射成2：0。

希古恩賽後稱，他決心證明自己，要在祖記正選佔一席位，他說：「我懷住鬥志回來，我想證明自己有能力留在這裏。今季還有很多時間。」

希古恩接應C朗斜傳入禁區，壓落底線傳中，由貝拿迪斯治射成2：0。（路透社）

比賽尾段，希古恩功成身退，由同鄉保羅戴巴拿入替，他在88分鐘放直線，C朗突入禁區，推射入網，為祖記鎖定贏3：0利華古遜。這是C朗第127個歐聯入球，他對德國球會25次入27球。

C朗末段埋齋，帶領祖記大勝。（路透社）

C朗今場還達成了3項紀錄，他追平魯爾紀錄，在歐聯攻破33支不同球隊的大門；他還打破了卡斯拿斯紀錄，取得第102場歐聯勝仗；他更追平美斯及魯爾紀錄，連續14屆歐聯入球。

C朗取得第102場歐聯勝仗，打破了卡斯拿斯紀錄。（路透社）

除了入球外，C朗今場有個鏡頭值得留意，在71分鐘利華古遜角球進攻，C朗回防，他在自己禁區內施展倒掛金勾解圍。

C朗在防守角球時倒掛金勾解圍。（網上片段截圖）

C朗倒掛解圍及入球片段：

同組另一場比賽，馬德里體育會作客以2：0贏莫斯科火車頭，與祖記同得4分，火車頭仍有3分排名第3，至於利華古遜兩戰全敗包尾。在馬體會比賽，有一幕賽後在網上廣傳，並非入球精華，而是一次火車頭的快速反擊，多名馬體會球員全速衝回後場，他們就像賽跑一樣全力跑。

馬體會全速回防片段：

It's almost as if the last Atletico Madrid player to get to his own half during a counterattack will be punished by Simeone.

pic.twitter.com/FVp6fcCru8 — Bill Eshun (@Bill_Eshun) October 1, 2019

祖奧菲歷斯及湯馬士柏迪各入一球，領馬體會贏火車頭。（路透社）

至於C組的賽事，曼城主場對薩格勒布戴拿模，踢到換邊後才打破僵局，由史達寧及菲爾科頓各入一球，小勝2：0，兩戰全勝得6分排首位。另一場，薩克達作贏阿特蘭大2：1，與薩格勒布戴拿模同得3分，而阿特蘭大就全敗包尾。

曼城由史達寧先開紀錄，加上科頓建功，以2：0擊敗薩格勒布戴拿模。（路透社）

昨晚所有歐聯賽果（按圖放大）：

+ 4 + 3 + 2

本地排球強強對決 即買會長盃兩日門票