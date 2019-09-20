【歐霸】利物浦借將入球奠勝　格拉斯哥流浪以勝仗獻已故前隊長　

曾效力格拉斯哥流浪及辛尼特的歷臣（Fernando Ricksen），掛靴後不幸患上漸凍症，該名前荷蘭國腳在周三（18日）與世長辭。歷臣生前曾效力的格拉斯哥流浪，在今輪歐霸盃賽事中紀念歷臣，而今仗為球隊一箭定江山的舒爾奧祖（Sheyi Ojo）亦將入球獻給歷臣。

格拉斯哥流浪在首輪的歐霸G組分組賽，在主場硬撼飛燕諾。該支由謝拉特領軍的蘇超傳統球會，在開賽早段有機會先開紀錄，客軍球員在禁區內犯手球，可惜隊長達華尼亞（James Tavernier）主射12碼中柱出界。利物浦的借將舒爾奧祖在上半場24分鐘，在禁區外勁射破網。該名利物浦借將在上半場有機會再添紀錄，可惜攻門撞柱彈出，結果格拉斯哥流浪力保一球優勢直至完場，在首輪分組賽奏凱。

舒爾奧祖在上半場24分鐘射入全場唯一一個入球，助球隊力克飛燕諾。（路透社）

格拉斯哥流浪前隊長歷臣，在2013年退役後不幸患上俗稱「漸凍症」的肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS），對抗病魔6年後，在本周三離開人世，終年43歲。不少格拉斯哥流浪的球迷在主場外掛上頸巾﹑球衣及會旗等，並寫上祝福字句，祝願歷臣安息，而飛燕諾眾將亦在場外獻花。在賽事開始前，特意為歷臣默哀及拍掌1分鐘，主隊球迷在看台上掛有印有紀念歷臣字句的橫額。

格拉斯哥流浪在今仗開始前，為已故的歷臣默哀1分鐘。（Getty Images）

格拉斯哥流浪的入球功臣舒爾奧祖雖然是利物浦的借將，但他亦深明今仗對球隊及球迷的意義重大，並希望將入球獻給已故的歷臣，「全隊上下在開賽前亦希望在今場以一場勝仗獻給歷臣，因為他對球隊貢獻良多，加上他在近年對抗病患展示出的頑強精神，我很高興我們能夠取勝，使在天上的費蘭度（歷臣）感到自豪，而我亦將入球獻給這名偉大的球員。」

舒爾奧祖將入球獻給格流的前隊長歷臣。（路透社）

司職右後衛及右中場的歷臣，生前曾效力阿爾克馬爾﹑格拉斯哥流浪及辛尼特，而他2013年在母會幸運薛達（Fortuna Sittard）高掛球靴。歷臣曾在2000至03年間，入選荷蘭國家隊，曾代表荷蘭上陣12次。

歷臣曾在2000至06年間效力格拉斯哥流浪。（Getty Images）