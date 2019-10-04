【歐霸】武磊獻入球創紀錄　助愛斯賓奴作客莫斯科報捷

武磊在歐霸分組賽為愛斯賓奴正選披甲，作客鬥莫斯科中央陸軍，在今仗貢獻一個入球，成為首名在歐洲賽分組賽中有進帳的中國球員，並協助球隊兩球淨勝莫斯科中央陸軍。

開季表現低沉的愛斯賓奴，在近4場賽事未嘗勝績，今仗遠赴莫斯科出戰歐霸盃的次輪分組賽。「武球王」武磊今仗正選披甲，該名27歲的中國球員表現一貫積極，多次嘗試在右路突破，而他在下半場早段殺入禁區被踢跌，但球證未有示意。

武磊曾經在禁區內被踢跌，但球證未有任何表示。（路透社）

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武磊終於在64分鐘找到入球機會，入楔接應馬迪亞斯華加斯的直線，乖巧地挑過門將入網，取得在歐霸的首個入球，亦是首名在歐洲賽分組賽取得入球的中國球員。武磊為球隊開紀錄後，戰至76分鐘被調離場，而愛斯賓奴在補時階段由域陀甘普辛奴（Víctor Campuzano）奠定勝局，結果兩球擊敗莫斯科中央陸軍，在今季歐霸打開勝利之門，並終止4場不勝的走勢。

武磊為球隊打開紀錄後，一眾隊友紛紛上前與他慶祝。（視覺中國）

#EuropaLeague | ¡Que claridad, Mono! Matias Vargas 🇦🇷 metió esta gran asistencia para que Wu Lei ponga el 1-0 del #Espanyol 🇪🇸 sobre el #CSKA 🇷🇺👏🏽 pic.twitter.com/uSPV0ZS7xs — Fútbol en Punto (@FutbolenPuntoOK) October 3, 2019

當愛斯賓奴戰畢球賽後，武磊隨隊一同返回酒店，不少球迷已在酒店外等候，當隊巴到達時更高呼武磊名字，「武球王」第一個下車，一眾球迷蜂擁而上，而他為球迷簽名亦有求必應，場面熱鬧。

愛斯賓奴主帥加耶高（David Gallego）表揚武磊今仗表現落力，並攻入相當重要的入球，「武磊的入球為球隊打開紀錄，對球賽的發展十分重要，他在場上一貫的積極，我為他感到高興，而我認為他踢翼鋒較踢正前鋒更適合。」