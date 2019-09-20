【歐霸】卡利奧斯出迎頂空氣　武磊被評「積極但屢中越位陷阱」

由利物浦外借至比錫達斯的門將卡利奧斯（Loris Karius），再度在比賽中出洋相，出迎欲以頭槌解圍時卻頂空，使對方球員射入空門開紀錄，結果比錫達斯以2：4不敵主場的斯洛伐克球隊施洛雲。 另外，中國國腳武磊為愛斯賓奴踢足全場，但未能在主場報捷，與匈牙利的費倫斯華路士賽和1：1。

卡利奧斯為比錫達斯把守最後一關，出戰今季歐霸盃首場的分組賽，作客斯洛伐克的施洛雲（Slovan Bratislava），該支斯洛伐克球隊相隔4季再度在歐霸賽事亮相。

卡利奧斯在今仗再度犯錯，使對手輕鬆射入空門開紀錄。（路透社）

卡利奧斯轉戰土耳其後，時不時亦會出現「蝦碌」場面，今仗再度因此令球隊先失守。卡利奧斯在上半場中段衝出禁區，希望以頭槌解圍，但他出迎跳頂的時機出錯，未能解圍之餘，更與回防的隊友「攬炒」，主隊的球員漁人得利，輕鬆射入空門。比錫達斯及後雖然一度反先1：2，但施洛雲在下半場中段追平後，在補時階段連入兩球，結果以4：2擊敗比錫達斯，今季歐霸打響勝鼓。

卡利奧斯出迎頂空逐格睇（按圖放大）

LORIS KARIUS HAS DONE IT AGAIN.



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另外，被列入H組的愛斯賓奴，首仗在主場未能旗開得勝，與匈牙利的費倫斯華路士（Ferencvárosi Torna Club）賽和1：1。中國箭頭武磊在今仗正選披甲，並踢足全場，交出4次埋門，其中兩次中目標，可惜未能為球隊帶來入球。西班牙傳媒《阿斯報》賽後對武磊今仗的拚搏表現予以肯定，但未有特別的貢獻，「武磊在場上十分積極，時常舉手希望隊友傳球，但他今場5次跌入越位陷阱。」

武磊雖然表現落力，可惜未能領球隊在主場贏波。（路透社）

歐霸盃首輪分組賽其他焦點賽果（按圖放大）