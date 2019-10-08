【美職聯】侯活未能領軍躋季後賽　無憾結束21年球員生涯

曾效力曼聯及愛華頓多年的美國門將侯活（Tim Howard），今輪為科羅拉多急流上陣今年最後一場常規賽，惟以1：3不敵FC洛杉磯，篤定無緣躋身季後賽，以一場敗仗結束21年的足球生涯，高掛球靴。

美職聯戰至常規賽最後一輪賽事，科羅拉多急流在今輪必須擊敗西岸榜首的FC洛杉磯，才有望躋身季後賽，惟科羅拉多的如意算盤未能打響，對手的卡路士韋拿（Carlos Vela）連中三元，並打破常規賽最多的入球紀錄，結果科羅拉多急流以1：3不敵FC洛杉磯，無緣今季季後賽。

侯活離開愛華頓後轉投科羅拉多急流3個球季，並以40歲之齡掛靴。（Getty Images）

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科羅拉多急流在上輪聯賽在主場已為侯活舉辦歡送儀式，一同向該名前美國國腳致敬。隨科羅拉多急流未能打入季後賽，同時意味門將侯活的職業生涯告一段落。侯活賽後在個人Instagram發文表示，縱然職業生涯存有遺憾，但少得不值一提，並再度感謝球迷多年來對他的支持。

侯活賽後在Instgram中發文，並再次感謝球迷的支持。（Instagram截圖）

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現年40歲的侯活，在2003年獲曼聯領隊費格遜賞識轉投曼聯，為紅魔鬼把關，但及後多次犯錯，使他在曼聯的地位不保，結果在2006/07球季被外借至愛華頓，隨後正式加盟「拖肥糖」，更效力10個球季，成為球隊的老臣子，侯活在2016年希望取得更多上陣時間而離隊，改投美職聯的科羅拉多急流，並在該支球隊結束他的球員生涯。

侯活在2002年起代表美國國家隊把關，一共上陣121場，並曾經出戰兩屆世界盃。