【足球】雲達華治漢堡主場辦告別賽　兒子後備登場獻入球

去年宣布掛靴的荷蘭中場雲達華治（Rafael van der Vaart），在周日（13日）舉辦告別戰，不少荷蘭國家隊前隊友亦有出席，而他13歲的兒子在今仗後備入替，更有一球進帳。

現年36歲的雲達華治去年高掛球靴，該名荷蘭前國腳在德國漢堡舉行告別賽，由漢堡明星隊迎戰世界明星隊，多年來與雲達華治曾經合作的球員，例如古華特、尹佩斯、洛賓及雲尼斯達萊。

雲達華治先後效力漢堡6個球季，所以告別戰亦特意揀選於漢堡主場進行，亦吸引近3萬名球迷入場觀戰。

雲達華治完場後與子女繞場一周，向在場的球迷致謝。（Getty Images）

洛賓在今仗梅開二度，盡顯功架。（Getty Images）

雲達華治今仗分別代表兩隊出戰半場，他全場合共攻入3球，而洛賓在今仗單刀並扭過門將建功，梅開二度盡顯功架。

雲達華治的13歲兒子今仗粉墨登場，披上充滿簽名的23號球衣入替，球員們亦「放水」予小雲達華治，射中門將後補射入網，結果世界明星隊以7：6擊敗漢堡明星隊。

雲達華治之子今仗後備入替，並在對手「放水」下攻入一球。（Getty Images）

雲達華治帶同兒女在完場後，繞場一周，向在場的球迷致謝，而他表示在漢堡度過相當愉快的日子，所以在漢堡主場舉行告別戰是明智的選擇。

洛賓與尹佩斯等好友一同出席雲達華治告別賽，雲達華治大讚二人在場上依然有高水平的表現，「今天很高興可以看見不少舊隊友，發現大家略有發福，但依然保持健康身材。洛賓與尹佩斯在今仗狀態非常不錯，我不明白尹佩斯為何這麼早掛靴，而若洛賓在荷甲效力的話，相信他仍然是聯賽中最佳的球員。」

雲達華治離開綠茵場後，轉戰職業飛鏢賽。（資料圖片／Getty Images）

雲達華治的足球生涯曾效力阿積士﹑漢堡﹑皇家馬德里及熱刺等多支歐洲勁旅，他曾代表荷蘭國家隊上陣109場，並多次出戰世界盃及歐洲國家盃，他在2018年高掛球靴，轉戰職業飛鏢賽。

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